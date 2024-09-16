مقتل طالب بكلية التربية بسبب كيس قمامة بالإسكندرية

شهدت منطقة فلمنج بشرق الاسكندرية جريمة بشعة حيث اقدم شاب على طعن طالب عدة طعنات متفرقة واصابة شقيقة مما تسبب فى مصرعه على الفور وتركه غارق فى دمائه وفر هاربا تبين حدوث مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب كيس قمامة.

تفاصيل الحادث

كان قد تلقى اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد وجود مشاجرة ومصابين بمنطقة فلمنج دائرة القسم .

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شاب يدعى «مازن» طالب بكلية تربية رياضية يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابتها بجروح طعنية بالبطن والصدر وجرح بالرأس.

وكشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه، وعاطل يدعى «الروبى»، بسبب الخلاف على وضع «كيس قمامة» أمام العقار سكنه، تطورت إلى مشاجرة، ثم قام الأهالى بفضها.

وأضافت التحريات أن المجنى عليه عقب ذلك توجه إلى صالون حلاقة بذات المنطقة لحلاقة شعره والإستعداد للذهاب إلى الجامعة لأداء امتحان إحدى المواد.

وفقا لشهود عيان أقروا أن احد أصدقاء المتهم أخبره بمكان تواجد المجنى عليه وعلى إثر ذلك صعد إلى منزله وأحضر سكين كبير، وتوجه إلى صالون الحلاقة وباغت المجنى عليه بضربة على راسه ثم سدد له عدة طعنات نافذة بالصدر والبطن حتى اخرج أحشاءه.

وأوضح الشهود أن شقيق المجنى عليه حاول الدفاع عنه إلا أن المتهم تعدى عليه بالسكين حوزته ما أسفر عن إصابته بقطع بأوتار الذراع.

وأضافت التحريات أن الأهالى وزملاء المجنى عليه، أسرعوا بحمله إلي أحد المستشفيات، لإنقاذه إلا أنه توفى قبل محاولات إسعافه.

تمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم وضبط بحوزته السكين المستخدم في الحادث وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.