في اليوم الدولي للديمقراطية.. أميرة البيطار: القليل منا يعرف ماهو التعريف السليم لها

قالت أميرة البيطار، عضو بالجالية المصرية في البحرين، وعضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن اليوم الدولي للديمقراطية يتم الاحتفال به سنويًا في 15 سبتمبر، وقد أقرت بهذا اليوم الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007 لتعزيز الوعي بأهمية الديمقراطية ومبادئها.

وأكدت “ البيطار”، أن الديمقراطية القليل منا يعرف ماهو التعريف السليم للديمقراطية فهي نظام حكم يتيح للمواطنين المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون ؛ ومعرفة مل شخص ماله من حقوق وماعليه من واجبات في إطار سليم ومدروس.

وتابعت: “يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على دور الديمقراطية في تعزيز التنمية المستدامة من خلال نشرها في جميع المجالات الموجودة بالمجتمع سواء تعليم؛ صحة، ومجالات كثيرة مختلفة وحماية حقوق الإنسان، ودعم التعايش السلمي بين الشعوب، كما يمثل فرصة لتقييم حالة الديمقراطية حول العالم والتحديات التي تواجهها، مثل التمييز والفساد وتقييد الحريات”.

واختتمت أميرة البيطار: “في كل عام، يُركّز على موضوعات معينة تتعلق بالديمقراطية، مثل حقوق المرأة في المشاركة السياسية، وكذلك دور الشباب في الحياة العامة، أو تأثير التكنولوجيا على النظم الديمقراطية وكيفيةالتعامل بهاومعهافي إطارشرعي ؛ ويجب على المواطن التعرف على الفرق بينها وبين سيادة الرأي فالديمقراطية بمعناها الشامل هي احترام الرأي والرأي الآخر”.