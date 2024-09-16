ندوة دينية عن المولد النبوي بمركز شباب العبور بقفط

نفذ مركز شباب العبور التابع لإدارة شباب قفط جنوب محافظة قنا، امس الأحد، ندوة دينية بمناسبة ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن خطة النشاط الدينى، وتم الاعلان عن النشاط بلوحه الإعلانات الخاصة بالمركز من قبل وتم الاعداد له ودعوة الشيخ عبدالرازق حساني خطيب بالأوقاف، وذلك بحضور العديد من أهل القرية في جو يسوده الفرح والسرور بمولد الرسول.

حيث تناول المحاضر الحديث عن مولد الرسول والمعجزات التي حدثت اثناء ولادته وحياه طفولته حتي وصول الرسالة له وما تلقه من اذي بعدها من المشركين من قومه ثم اكمل الحديث عن الهجرة وما بعدها.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وخالد عبدالحليم محافظ قنا ومحمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضه بقنا وحسين شوقي عبدالراضي مدير إدارة شباب قفط.

وفي سياق آخر تفقد محمد عبد الرحيم عرفة وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا فاعليات اليوم الأول، الموافق 15 سبتمبر لاختبارات المتقدمين بنادي الشبان المسلمين بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم ودكتور كريم حمدى مدير عام الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقنا ولفيف من المدربين والمنسقين .

لقت المرحلة الأولى من برنامج كابيتانو مصر في عام 2022 واستمرت لمدة 3 مواسم مستهدفة الناشئين في عمر ١٤ عامًا من جميع أنحاء الجمهورية “مواليد2010م .

وتضمنت الشروط ألا يكون المتقدم مقيدًا في أي هيئة رياضية، وذلك لاختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، وشملت أماكن الاختبارات في محافظات وقد تقدم خلال المرحلة الأولى من البرنامج أكثر من 50 ألف موهبة من بالمحافظات المذكورة لتتم التصفية بينهم حيث الهدف من اختيار المحافظات هو التوسع في قاعدة البحث فـــي محافظات لم تصل إليها المبادرات الماضية السابقة ‏‎ونظرا للنجاح الذى حققته المرحلة الأولى من “كابيتانو مصر” من خلال العمل وفق أسس ومعايير علمية، والانتقاء بحيادية ونزاهة كاملة في اختبار اللاعبين المتأهلين إلى المرحلة النهائية وذلك بإشراف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، للمساهمة في احترافهم في مختلف الأندية الرياضية ليكونوا نواة المنتخبات الوطنية في المستقبل . ‏‎

وأشاد محمد عبد الرحيم عرفه إن الدولة المصرية تسعى من خلال تدشين العديد من المبادرات في مجال الرياضة، وذلك باعتبارها جزء من استراتيجيتها في بناء الانسان المصري، علاوة على رفع المكانة الدولية وتحسين ترتيبها العالمي مقارنتا مع باقي الدول في مجال الرياضة .

وقال دكتور كريم حمدى ان المشروع به مدربون، هدفهم صقل مهارات النشء الذين تم اختيارهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث مع اللاعبين الناشئين ووجه لهم عدة نصائح من أجل مستقبلهم .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا .