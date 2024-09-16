وكيل الشباب والرياضة بقنا يتفقد اختبارات المتقدمين لكبيتانو مصر

تفقد محمد عبد الرحيم عرفة وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، امس الأحد، فاعليات اليوم الأول 15 سبتمبر لاختبارات المتقدمين بنادي الشبان المسلمين، وذلك بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم ودكتور كريم حمدى مدير عام الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقنا ولفيف من المدربين والمنسقين .

لقت المرحلة الأولى من برنامج كابيتانو مصر في عام 2022 واستمرت لمدة 3 مواسم مستهدفة الناشئين في عمر 14 عامًا من جميع أنحاء الجمهورية “مواليد2010م .

وتضمنت الشروط ألا يكون المتقدم مقيدًا في أي هيئة رياضية، وذلك لاختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، وشملت أماكن الاختبارات في محافظات وقد تقدم خلال المرحلة الأولى من البرنامج أكثر من 50 ألف موهبة من بالمحافظات المذكورة لتتم التصفية بينهم حيث الهدف من اختيار المحافظات هو التوسع في قاعدة البحث فـــي محافظات لم تصل إليها المبادرات الماضية السابقة ‏‎ونظرا للنجاح الذى حققته المرحلة الأولى من “كابيتانو مصر” من خلال العمل وفق أسس ومعايير علمية، والانتقاء بحيادية ونزاهة كاملة في اختبار اللاعبين المتأهلين إلى المرحلة النهائية وذلك بإشراف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، للمساهمة في احترافهم في مختلف الأندية الرياضية ليكونوا نواة المنتخبات الوطنية في المستقبل .

‏وأشاد محمد عبد الرحيم عرفه إن الدولة المصرية تسعى من خلال تدشين العديد من المبادرات في مجال الرياضة، وذلك باعتبارها جزء من استراتيجيتها في بناء الانسان المصري، علاوة على رفع المكانة الدولية وتحسين ترتيبها العالمي مقارنتا مع باقي الدول في مجال الرياضة .

وقال الدكتور كريم حمدى ان المشروع به مدربون، هدفهم صقل مهارات النشء الذين تم اختيارهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث مع اللاعبين الناشئين ووجه لهم عدة نصائح من أجل مستقبلهم .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا.

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بقنا ( إدارة البرلمان والتعليم المدنى) بمركز شباب مدينة الوقف أولى مشروعات خطة التثقيف السياسي لمراكز الشباب بإدارة شباب الوقف مشروع حوار مع مسئول، الاحد الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤م، بحضور الدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وحضور مصطفى قاعود مشرف عام البرلمان وعبدالشافي السيد على مدير إدارة شباب الوقف و بهاء حراجى مسئول البرلمان بالمديرية.

وتناول اللقاء عرض من الاستاذ الدكتور علاء شاكر لأهم المشروعات المنفذة بمركز الوقف ثم بدأ بالمناقشة وعرض الأسئلة من قبل الحضور والرد عليها وسوف تتوالى اللقاءات بكل الإدارات الأخرى من خلال تنفيذ خطة التثقيف السياسي لشهر سبتمبر ٢٠٢٤م .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا والأستاذ محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا.