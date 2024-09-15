نجل ترامب يكشف تفاصيل محاولة اغتيال والده

كشف جونيور دونالد ترامب ، نجل الرئيس الأمريكي السابق، عن تفاصيل حول محاولة اغتيال استهدفت والده، مشيرًا إلى أن السلطات عثرت على بندقية بالقرب من موقع إطلاق النار وألقت القبض على مشتبه به.

وكتب ترامب الابن على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تم إطلاق أعيرة نارية في ملعب الغولف الخاص بوالدي في ويست بالم بيتش، فلوريدا. ووفقًا لتقارير من قوات إنفاذ القانون المحلية، تم العثور على بندقية AK-47 مخبأة في الأحراش القريبة من الموقع."

وأضاف ترامب جونيور أن السلطات ألقت القبض على شخص مشتبه به على خلفية الحادث.

يأتي هذا الكشف بعد تصريحات عضوة الكونغرس مارجوري تايلور غرين التي أكدت تعرض المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة اغتيال جديدة، مشيرة إلى أنه لم يُصب بأي أذى وأنه في صحة جيدة.

من جانبه، أوضح فريق ترامب أن الحادث وقع بالقرب من مكان تواجده، لكنه لم يتعرض لأي خطر مباشر. في المقابل، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" نقلاً عن مصادرها أن حادث إطلاق النار لا يبدو مرتبطًا بمحاولة استهداف ترامب بشكل مباشر.

السلطات المحلية تواصل التحقيقات في الحادث وسط تساؤلات متزايدة حول طبيعة التهديدات الأمنية التي تواجه الرئيس السابق خلال حملته الانتخابية.

البيت الأبيض: بايدن وهاريس يعبران عن ارتياحهما لسلامة ترامب بعد الحادث الأمني

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تم إطلاعهما على الحادث الأمني الذي وقع بالقرب من نادي الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث كان يلعب الغولف وقت وقوع الحادث. وأكد البيت الأبيض في بيان أن بايدن وهاريس عبرا عن ارتياحهما لمعرفة أن ترامب بخير وفي أمان بعد الحادث.

وقع الحادث عندما تبادل شخصان إطلاق النار خارج نادي ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بينما كان الرئيس السابق متواجدًا داخل النادي. واستجابت أجهزة الأمن على الفور، وأكدت حملة ترامب لاحقًا أن الحادث لم يستهدف ترامب مباشرة. وقد ألقت شرطة مقاطعة مارتن القبض على مشتبه فيه، وهو رجل أبيض الهوية، فيما تواصل التحقيقات في ملابسات الحادث.

بينما أكدت حملة ترامب أن الرئيس السابق في مكان آمن ولم يصب بأذى، أبدى الرئيس بايدن ونائبته هاريس قلقهما بشأن الحادث وعبروا عن ارتياحهما لسلامة ترامب. يأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الحوادث الأمنية المرتبطة بترامب، مما أثار المخاوف بشأن سلامته خلال حملته الانتخابية للرئاسة عام 2024.

الحادث الأمني الأخير يأتي في سياق تصاعد المخاوف الأمنية حول ترامب، خاصة بعد تصريحات عضوة الكونغرس مارجوري تايلور غرين التي أشارت إلى تعرض ترامب لمحاولة اغتيال جديدة مؤخرًا. ورغم أن السلطات لم تربط بين الحادث الأخير ومحاولة الاغتيال التي تحدثت عنها غرين، فإن التهديدات المتكررة تزيد من التحديات الأمنية المحيطة بترامب.

ورغم المنافسة السياسية الشديدة بين ترامب وبايدن، إلا أن البيت الأبيض أوضح أن سلامة جميع الشخصيات العامة تحظى بأولوية قصوى، وأن الرئيس ونائبته يشددان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، بغض النظر عن الانتماءات السياسية.