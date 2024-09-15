“ناصف”: هواة مصر وقوتها الناعمة قادرون على المواجهة والتغيير وجعل مصر الأجمل

خلال افتتاح عروض الدورة 20 لمهرجان مسرح الهواة

قال الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إن هواة مصر وقوتها الناعمة قادرون على المواجهة والتغيير وجعل مصر الأجمل والأحسن والأرقى بين دول العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح عروض الدورة 20 لمهرجان مسرح الهواة .



واضاف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة : هذا يوم طيب للحياة أن نرى الدورة العشرين من هذا المهرجان المتميز الذي تقيمه الجمعيات الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة .



وأوضح أنه مع وجود الدورة العشرين نحلم بدورة ناجحة ودعم كبير للمهرجان في السنوات القادمة ورعاية الممثلين والمخرجين.

محرر الوفد ونائب رئيس هيئة قصور الثقافة

وعن الجديد في المهرجان هذا العام قال فى تصريح خاص لـ"الوفد" إن الجديد فى هذه الدورة هو التفكير ان يتم دعم وتكريم الشباب والفائزين في هذا المهرجان، بأن يتم اعتمادهم كمخرجين، من مخرجي الثقافة الجماهيرية، بشرط طبعاً ان يحققوا مراكز متقدمة في العمل.

وأيضاً نفكر فى عمل دورات تدريبية للمجموعة التى تشارك والمتفرعين منهم، وأن يتم مراعاة العروض الجيدة فيه، بأن يحاح لها التجوال في الأقاليم أو تواصل عروضها على السامر لعدة ايام اخرى.

وقدم نائب رئيس الهيئة كل التحية لكل من شارك بيد الدعم والرعاية بداية من ا. د احمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، مروراً بالادارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة العامة للجمعيات ورئيس المؤتمر و رئيس لجنة التحكيم، والمكرمون الذين زادونا شرفاً بوجودهم وحضورهم إلى ادارة مسرح السامر و العلاقات العامة والإعلام و ونشرة المهرجان الأيقونة التي تحفظ وتوثق المهرجان.



بدأت فعاليات افتتاح عروض الدورة 20 لمهرجان مسرح الهواة التى تطلقه الهيئة العامة لقصور الثقافة وتستمر حتى 21 سبتمبر الحالي، بحضور الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافة والدكتور هانى كمال رئيس المهرجان ، د. إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، د. منال علام رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، د. هبة كمال مدير الإدارة العامة للتمكين الثقافي، الشاعر عبده الزراع مدير عام الإدارة العامة للثقافة العامة، سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة للفنون الشعبية، الحسين عمران مدير الإدارة العامة للنشر ولفيف من الفنانين والمثقفين والإعلاميين.

تكريم أسماء الفنانين والكتاب والقيادات الراحلين

وشهدت الفعاليات تكريم أسماء الفنانين والكتاب والقيادات الراحلين وهم: د. عايدة علام، أحمد حلاوة، أشرف عبد الغفور، علاء عبد العزيز، محمد البطاوي، محمد لبيب، محمود الجندي، وممدوح أبو يوسف.

بجانب تكريم الفنانات القديرات: سلوى عثمان، عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

تأتى دورة المهرجان هذا العام تحت اسم دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي".

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري ، ثم عرض فيلم تسجيلي عن المهرجان استعرض فيه اسماء الدورات السابقة.

جاء ذلك في حضور، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، والدكتور مسعود شومان، والدكتور هانى كمال.ولفيف من الفنانين والمثقفين.

ثم توالت الكلمات.

وشهد مسرح السامر بالعجوزة، عقب حفل ، أول عروض المهرجان، عرض "النص التاني من الطريق" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح، أشعار وسينوغرافيا وتأليف وإخراج أحمد رجائي، تمثيل: أحمد رشاد، مؤمن عيد، ريموندا سامح، مادونا عماد، كريم سمير، ماريا عدلي، يسري محمد، آية علي، محمد تامر، عمر شبل، شهد شريف، آية عثمان، أحمد مروان، ماكياج مارينا ثابت، أزياء هايدي مروان، إضاءة عز حلمي، دراما حركية واستعراضات مينا ثابت، أداء طلبة الدفعة السابعة من ورشة سودوكو للفنون، تأليف موسيقي وألحان ليالي يحيى، ومخرج منفذ باڤلي وائل.

النص حائز على جائزة أفضل تأليف مركز ثان بمسابقة التأليف بالدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، وتناقش المسرحية أهمية الأسرة والحب والفن، وتحديدا المسرح، كثوابت راسخة تتحكم في تشكيل عقول الشباب.

ويشارك في المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا، ويتولى رئاسته الفنان د. هاني كمال، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانين طارق الدسوقي د.نبيلة حسن، د .وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، وتكونت لجنة المشاهدة من المخرجين د.عمرو دوارة ومحمد صابر، ومهندس الديكور محمد جابر.

يقدم المهرجان يوميا عرضين مسرحيين، الأول في السادسة مساء، والثاني في الثامنة، تعقبهما ندوة نقدية بمشاركة النقاد د. حسام أبو العلا، د.طارق عمار، د. محمد زعيمة، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويدير المهرجان عبير رشيدي، ونجيب القاضي مقررا.

ويشهد هذا العام تكريم أسماء الفنانين والكتاب والقيادات الراحلين وهم: د. عايدة علام، أحمد حلاوة، أشرف عبد الغفور، علاء عبد العزيز، محمد البطاوي، محمد لبيب، محمود الجندي، وممدوح أبو يوسف.

بجانب تكريم الفنانات القديرات: سلوى عثمان، عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

"مهرجان مسرح الهواة" أحد أهم المهرجانات المسرحية التي تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامته سنويا، منذ انطلاق الدورة الأولى عام 1996، ويستهدف تقديم العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي على التنافس الخلاق، وتطوير مستقبل المسرح بمختلف أقاليم مصر.