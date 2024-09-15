مكتبة القاهره تحتفل باليوم العالمى للسلام الخميس المقبل

تنظم مكتبة القاهره الكبرى برئاسة الكاتب يحيى رياض يوسف مدير المكتبة أحتفالية باليوم العالمى للسلام يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجارى، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو واشراف الفنان خالد جلال رئيس قطاع الأنتاج الثقافى ، فى تمام الساعه 4 عصرا.

تـأتى الإحتفالية بالتعاون مع فعاليات الصالون الثقافى "أنا من البلد دى"، كما تستضيف اللواء أ. ح حمدى بخيت ، اللواء أحمد ونيس ، لواء دكتور محمود خليفة ،تدير الأمسية دكتور فوزية محمد رئيس صالون" أنا من البلد دى " يفتتح الاحتفالية الكاتب يحيى رياض يوسف.

اليوم العالمى للسلام

يذكر أن اليوم العالمى للسلام نحو تعميم ثقافة السلم وفي عام 1981 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو من خلاله جميع الدول والشعوب إلى احترام وقف الأعمال العدائية خلال اليوم ، والاحتفال باليوم من خلال التثقيف والتوعية العامة بشأن القضايا المتعلقة بالسلام.