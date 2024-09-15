البيت الأبيض: بايدن وهاريس يعبران عن ارتياحهما لسلامة ترامب بعد الحادث الأمني

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس تم إطلاعهما على الحادث الأمني الذي وقع بالقرب من نادي الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث كان يلعب الغولف وقت وقوع الحادث ، وأكد البيت الأبيض في بيان أن بايدن وهاريس عبرا عن ارتياحهما لمعرفة أن ترامب بخير وفي أمان بعد الحادث.

وقع الحادث عندما تبادل شخصان إطلاق النار خارج نادي ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بينما كان الرئيس السابق متواجدًا داخل النادي. واستجابت أجهزة الأمن على الفور، وأكدت حملة ترامب لاحقًا أن الحادث لم يستهدف ترامب مباشرة. وقد ألقت شرطة مقاطعة مارتن القبض على مشتبه فيه، وهو رجل أبيض الهوية، فيما تواصل التحقيقات في ملابسات الحادث.

بينما أكدت حملة ترامب أن الرئيس السابق في مكان آمن ولم يصب بأذى، أبدى الرئيس بايدن ونائبته هاريس قلقهما بشأن الحادث وعبروا عن ارتياحهما لسلامة ترامب. يأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الحوادث الأمنية المرتبطة بترامب، مما أثار المخاوف بشأن سلامته خلال حملته الانتخابية للرئاسة عام 2024.

الحادث الأمني الأخير يأتي في سياق تصاعد المخاوف الأمنية حول ترامب، خاصة بعد تصريحات عضوة الكونغرس مارجوري تايلور غرين التي أشارت إلى تعرض ترامب لمحاولة اغتيال جديدة مؤخرًا. ورغم أن السلطات لم تربط بين الحادث الأخير ومحاولة الاغتيال التي تحدثت عنها غرين، فإن التهديدات المتكررة تزيد من التحديات الأمنية المحيطة بترامب.

ورغم المنافسة السياسية الشديدة بين ترامب وبايدن، إلا أن البيت الأبيض أوضح أن سلامة جميع الشخصيات العامة تحظى بأولوية قصوى، وأن الرئيس ونائبته يشددان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، بغض النظر عن الانتماءات السياسية.

شرطة فلوريدا تلقي القبض على مشتبه فيه بإطلاق النار قرب ترامب

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة مقاطعة مارتن بولاية فلوريدا ألقت القبض على مشتبه فيه في حادثة إطلاق النار التي وقعت قرب نادي الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. وذكرت التقارير أن المشتبه فيه رجل أبيض الهوية، وتم احتجازه للتحقيق في ملابسات الحادث.

وقع إطلاق النار يوم الأحد قرب نادي ترامب الخاص في بالم بيتش، أثناء تواجد الرئيس السابق لممارسة رياضة الغولف. وأوضحت التقارير الأولية أن شخصين تبادلا إطلاق النار خارج النادي، فيما استجابت الأجهزة الأمنية بسرعة للحادث. وأكدت حملة ترامب في بيان لاحق أن الرئيس السابق لم يكن مستهدفًا مباشرة وأنه في مكان آمن.

جاءت هذه التطورات بعد وقت قصير من تصريحات عضوة الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين، التي كشفت أن دونالد ترامب تعرض لمحاولة اغتيال جديدة مؤخرًا. وأكدت غرين أن ترامب بصحة جيدة ولم يتأثر جسديًا بمحاولة الاغتيال.

ورغم أن السلطات لم تربط بين الحادث الأخير في بالم بيتش ومحاولة الاغتيال التي تحدثت عنها غرين، إلا أن تزايد الحوادث الأمنية حول ترامب يزيد من التحديات الأمنية التي تواجه فريق حمايته. ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية تربط بين المشتبه فيه المعتقل في مقاطعة مارتن وأي محاولات سابقة لاستهداف ترامب.

الحادثة الأخيرة تضيف إلى المخاوف الأمنية المحيطة بحملة ترامب الانتخابية، خاصة مع تصاعد التوترات الأمنية والشخصية المرتبطة به. ومع ذلك، يواصل ترامب حملته الانتخابية لخوض سباق الرئاسة عام 2024، دون أن يتأثر علنًا بالمحاولات المستمرة لتعطيل مسيرته.

شرطة مقاطعة مارتن تواصل تحقيقاتها مع المشتبه فيه المعتقل، وسط ترقب لمعرفة دوافع الحادث وتفاصيل إضافية قد تكشف عن طبيعة التهديدات المحيطة بترامب.