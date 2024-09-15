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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

"الإسكان " تكشف آخر مستجدات كومباوند "مزارين " في العلمين الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، اليوم ، سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العلمين الجديدة،

 وكذا أعمال تنفيذ الوحدات السكنية، والفيلات، وأعمال المرافق، والطرق وتنسيق الموقع، والزراعة، وغيرها، بكمبوند "مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال، وإنهاء مناطق مكتملة تباعاً، لسرعة تسليم الوحدات للحاجزين.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات لحاجزيها بمختلف المشروعات السكنية، وسرعة إنهاء اللمسات الأخيرة لأعمال تشطيبات الوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات، بالمشروعات السكنية، لتسليمها، طبقاً للمواعيد المحددة.
 

واطلع الوزير ، على موقف تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالمشروعات السكنية المختلفة بمدينة العلمين الجديدة (الحى اللاتيني - كمبوند مزارين - الأبراج الشاطئية - سكن مصر للإسكان المتوسط)، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، والمكتب الفنى للوزير.
 

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