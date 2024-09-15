عناب وشربات بالفاكهة في إحتفالات أهالي البحيرة بالمولد النبوي

شهدت مدن وقري محافظة البحيرة علي مدار اليوم الأحد، إحتفالات متنوعة بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث قام العديد من البائعين بتوزيع الحلوي والشيكولاتة علي المواطنين، بينما قام البعض الآخر بتوزيع شربات وعناب بالموز علي الأهالي في الشوارع ومواقف سيارات الأجرة.

بينما قام العديد من أصحاب المحلات التجارية، بتقديم خصومات كبيرة علي المنتجات، بمناسبة ذكري ميلاد الرسول صلي الله عليه وسلم، مع توزيع هدايا تذكارية علي الزبائن، وسط حالة من الفرحة الغامرة .

إلتقت (الوفد) مع محمد مصطفي –بائع لعب أطفال بمدينة كفر الدوار، الذي أكد أنه إعتاد علي تقديم شربات وسوبيا بالموز والتفاح والجوافة علي المواطنين، للعام السابع علي التوالي، مع حلول المولد النبوي الشريف، مشيرا إلي أنه يقوم بشراء الشربات والموز والكركدية قبلها بيوم، ويقوم بتجهيز الشربات منذ الصباح تمهيدا لتوزيعها علي الأهالي علي مدار اليوم .

ويتدخل شقيقه هيثم مصطفي – قائلا أن توزيع المشروبات المثلجة علي المواطنين ، مع ذكري مولد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاو والسلام، يكون بمثابة عيد ونحن نحتفل بتلك المناسبة المباركة ، وندخل السرور علي المواطنين .