جامعة المنصورة تنظم جلسات حوارية بين المؤسسات التعليمية والصناعية

قامت جامعة المنصورة بتنظيم حدث هو الأول من نوعه، وذلك فى إطار رئاستها تحالف جامعات أقليم الدلتا هذا العام ٢٠٢٤، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وتنسيق لدكتورة عبير توكل مدير برنامج هندسة الذكاء الصناعي ومنسق فريق Startup Grind،تم ذلك بمقر Creativa مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنصورة.

و يأتي تنظيم جامعة المنصورة هذا الحدث "Startup Grind - Meet Up 2" فى نسخته الثانية، ضمن إطار تنفيذ خطة الجامعة لتحقيق أهداف التحالف المنبثق من الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و تحقيقا لمبدأ التكامل بين المؤسسات التعليمية، و الصناعية و البحثية، وقطاع الأعمال لتنفيذ أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

و تم استقبال وفود الجامعات المشاركة و هى : جامعة المنوفية، جامعة كفر الشيخ، جامعة دمياط، جامعة مدينة السادات، جامعة الدلتا، جامعة المنصورة الجديدة، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة سمنود التكنولوجية، بالإضافة الي وفد جامعة المنصورة، وتم عقد جلسات حوارية عن الإستثمار؛ شارك فيها رجال أعمال، و مستثمرين، وجلسات إستشارية شارك فيه مستشاري أعمال، وجلسة بحثية تشاركية لإيجاد حلول مبتكرة في منطقه الدلتا، بحضور ٢٥ شركة ناشئة من طلاب الجامعات المصرية، و تقديم ٥٠ فكرة إبداعية، وحصلوا جميعا على جلسات إستشارية من الخبراء والوفود المشاركة، وذلك بحضور العدد من القيادات الجامعية في الجامعات المصرية من بينهم الدكتور خالد جعفر نائب رئيس جامعة السادات، الدكتور أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور ماجدة الشربيني نائب رئيس جامعة الدلتا، الدكتور محسن عزام مستشار رئيس جامعة المنوفية، الدكتور مها توني منسق مكتب ابتكار جامعة المنوفية، الدكتور عادل علي النكلاوي مشرف جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمود الأمير مشرف جامعة دمياط، الدكتور المتولي مصطفى سليم عميد كلية زراعة دمياط، الدكتور سوزي فايز جامعة المنصورة الجديدة، و بمشاركة العديد من مشرفي الوفود الطلابية بهذه الجامعات بوفد ممثل من أعضاء هيئة تدريس وأعضاء من الجهاز الإداري وعدد من الطلاب المهتمين بالمجال.