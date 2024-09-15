شرطة فلوريدا تلقي القبض على مشتبه فيه بإطلاق النار قرب ترامب

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة مقاطعة مارتن بولاية فلوريدا ألقت القبض على مشتبه فيه في حادثة إطلاق النار التي وقعت قرب نادي الغولف الخاص بالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب ، وذكرت التقارير أن المشتبه فيه رجل أبيض الهوية، وتم احتجازه للتحقيق في ملابسات الحادث.

وقع إطلاق النار يوم الأحد قرب نادي ترامب الخاص في بالم بيتش، أثناء تواجد الرئيس السابق لممارسة رياضة الغولف. وأوضحت التقارير الأولية أن شخصين تبادلا إطلاق النار خارج النادي، فيما استجابت الأجهزة الأمنية بسرعة للحادث. وأكدت حملة ترامب في بيان لاحق أن الرئيس السابق لم يكن مستهدفًا مباشرة وأنه في مكان آمن.

جاءت هذه التطورات بعد وقت قصير من تصريحات عضوة الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين، التي كشفت أن دونالد ترامب تعرض لمحاولة اغتيال جديدة مؤخرًا. وأكدت غرين أن ترامب بصحة جيدة ولم يتأثر جسديًا بمحاولة الاغتيال.

ورغم أن السلطات لم تربط بين الحادث الأخير في بالم بيتش ومحاولة الاغتيال التي تحدثت عنها غرين، إلا أن تزايد الحوادث الأمنية حول ترامب يزيد من التحديات الأمنية التي تواجه فريق حمايته. ولم تصدر بعد أي تصريحات رسمية تربط بين المشتبه فيه المعتقل في مقاطعة مارتن وأي محاولات سابقة لاستهداف ترامب.

الحادثة الأخيرة تضيف إلى المخاوف الأمنية المحيطة بحملة ترامب الانتخابية، خاصة مع تصاعد التوترات الأمنية والشخصية المرتبطة به. ومع ذلك، يواصل ترامب حملته الانتخابية لخوض سباق الرئاسة عام 2024، دون أن يتأثر علنًا بالمحاولات المستمرة لتعطيل مسيرته.

شرطة مقاطعة مارتن تواصل تحقيقاتها مع المشتبه فيه المعتقل، وسط ترقب لمعرفة دوافع الحادث وتفاصيل إضافية قد تكشف عن طبيعة التهديدات المحيطة بترامب.

سيناتورة أمريكية: ترامب يتعرض لمحاولة اغتيال جديدة وحالته الصحية جيدة

كشفت عضوة الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، أن المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب تعرض لمحاولة اغتيال جديدة مؤخرًا. وأكدت في تصريحات لها أن ترامب نجا من المحاولة، وهو حاليًا بصحة جيدة.

وفي تصريحها، أوضحت مارجوري تايلور غرين أن محاولة الاغتيال استهدفت حياة ترامب خلال تواجده في أحد أماكن إقامته. ورغم خطورة الحادث، أكدت غرين أن أجهزة الأمن السرية تعاملت بسرعة مع الوضع وأحبطت المحاولة بنجاح.

وأضافت تايلور غرين أن دونالد ترامب لم يصب بأي أذى خلال الحادث، وهو "بخير وبصحة جيدة". كما أشارت إلى أن التهديدات المستمرة ضد حياته لم تؤثر على حملته الانتخابية، وأنه يواصل استعداداته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة دون تراجع أو خوف من هذه التهديدات.

جاءت تصريحات غرين في ظل تزايد الاهتمام الإعلامي بشأن المخاطر الأمنية التي تحيط بترامب، الذي لا يزال شخصية بارزة ومؤثرة في السياسة الأمريكية. ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية من الجهات الرسمية حول محاولة الاغتيال، إلا أن الفريق الأمني المحيط بترامب أكد اتخاذه التدابير اللازمة لضمان سلامته.

محاولة الاغتيال الأخيرة قد تلقي بظلالها على الحملة الانتخابية لترامب، مع زيادة المخاوف الأمنية حول تأمين سلامته. ومع ذلك، أكدت مارجوري تايلور غرين أن ترامب مصمم على المضي قدمًا في مساره الانتخابي، وأن مثل هذه المحاولات لن تثنيه عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.