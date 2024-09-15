القنصلية الروسية تحتفل بالمولد النبوى مع الأطفال الايتام بالإسكندرية

احتفلت القنصلية الروسية بالاسكندرية مساء اليوم الاحد بالمولد النبوى الشريف مع الاطفال الايتام تحت عنوان يوم سعادة مع اطفالنا قبل الانشغال بالدراسة ، وكانت قد نظمت القنصلية الروسية بالإسكندرية، بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي ومؤسسات مجتمع مدني مصرية، حفلًا خاصًا للأطفال الأيتام ليشكل رسالة أمل وفرح لهذه الفئة الغالية، في أجواء من الفرح والبهجة.

حرص القنصل العام لدولة روسيا بالاسكندرية كارين فاسيليان، على حضور الحفل وتقديم التهنئة والهدايا للأطفال، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس عمق العلاقات بين الشعبين المصري والروسي.

شهد الحفل، ، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المخصصة للأطفال، حيث تم تنظيم مسابقات وألعاب ممتعة، بالإضافة إلى معرض فني رائع بعنوان شجرة الحياة، الذي عرض 32 لوحة فنية تعكس جوانب من الثقافة والتراث الروسي.

وأكد القنصل أهمية التعاون الثقافي بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تساهم في تقريب المسافات بين الشعبين وتعزيز أواصر الصداقة.

أوضح القنصل العام لدولة روسيا الاتحادية بالإسكندرية، كارين فاسيليان، أن الفعالية تهدف إلى تقديم أنشطة مفيدة للمجتمع وتقريب الثقافات وتعزيز روح المحبة بين أبناء الشعبين المصري والروسي. وأشار إلى أنه من المزمع تنظيم المزيد من الأنشطة الفنية والثقافية التي تجمع الأفكار الإبداعية بين الشعبين.

وأضاف فاسيليان أنه سيتم التعاون مع الجهات الثقافية المصرية لتنظيم أمسيات موسيقية وأدبية، مع التركيز على توفير أنشطة اجتماعية للأطفال والشباب.