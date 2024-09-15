الاتحاد العام للمصريين بالنمسا يهنئ السفير محمد إبراهيم نصر لتسلم مهام عمله

هنأ الاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة السفير محمد إبراهيم نصر على تسلمه مهام عمله سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلا لها لدى المنظمات الدولية بالدولة خلفا للسفير محمد الملا الذي انتهت فترة عمله بالنمسا.

وقال المهندس حسام بازينة أننا نتمنى كل التوفيق للسفير الجديد في مهام عمله بالنمسا مؤكدا على رسوخ العلاقة بين الاتحاد وبين السفارة المصرية منذ نشأة الاتحاد في العام ٢٠١٠ والذي افتتحه سفير مصر الأسبق بالنمسا الدكتور إيهاب في حضور المستشار محمود نمر قنصل مصر العام بالنمسا آنذاك وعديد الشخصيات المصرية البارزة.

وذكر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أنه سيتم التواصل مع السفير وذلك لتحديد موعد للقائه بمقر السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية فيينا وذلك لتقديم التهنئة مرة والتعرف على السفير بصفة شخصية مرة أخرى ودعوة سعادته لزيارة مدينة ليوبن مقر إقامة الاتحاد والالتقاء بأبناء الجالية المصرية بالمدينة مرة ثالثة.

ومن ناحيته أكد بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هناك رغبة قوية للقاء السفير محمد إبراهيم نصر من قبل أبناء الجالية المصرية بالنمسا وخاصة الزملاء المشتغلين بالعمل العام وهو ما سنعمل على تحقيقه من خلال مقترح نتقدم به للقاء يجمع السفير الجديد بالجمعيات المصرية المدنية الفاعلة بالنمسا.