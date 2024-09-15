وكيل صحة الشرقية يُشيد برجال الإسعاف في التعامل مع حادث قطاري الزقازيق

استقبل الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور أحمد عباس مدير فرع هيئة الإسعاف بالشرقية، مساء اليوم الأحد بمكتب وكيل الوزارة، في حضور محمد السيد سائق الإسعاف بفرع الهيئة.

وأشاد جميعة بالجهود المخلصة المبذولة لجميع العاملين بالفرع والمسعفين وسائقي سيارات الإسعاف في التعامل مع حادث قطاري الزقازيق، والذي وقع مساء أمس السبت بجوار الكوبري الجديد بالمدينة، وتم خلاله الدفع بأكثر من 40 سيارة إسعاف، والتي وصلت إلى مكان الحادث في أقل من ثلاثة دقائق فور وقوعه، وتم نقل جميع المصابين بمنتهى السرعة والسلاسة، مما يدل على الكفاءة في الأداء والجاهزية العالية والمهنية لجميع العاملين بمنظومة إسعاف الشرقية.

وأشار إلى أن فرق الإسعاف رغم تعاملها مع هذا الحادث في نقل المرضى للمستشفيات الجامعية والتعليمية بالزقازيق، إلا أنها شاركت أيضاً في نقل مصابي حادث سير آخر بطريق مدينة السويس.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لمدير فرع هيئة الإسعاف، وجميع العاملين بالفرع، كما حرص على التحدث إليهم عبر جهاز اللاسلكي التابع للهيئة لتقديم الشكر لهم، وللدكتور أحمد الشيخ مدير إقليم القناة بهيئة الإسعاف لعمله الدؤوب على مدار الساعة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح الدائم، وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر والمصريين من كل مكروه وسوء.