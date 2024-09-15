رئيس جامعة الزقازيق يشارك في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

في أجواء روحانية مفعمة بقيم التسامح والمحبة، شارك الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، في احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك في رحاب جامع الفتح بمدينة الزقازيق عقب صلاة المغرب، تحت إشراف الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية.

جاء ذلك بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية، والعميد وائل صابر المستشار العسكري للمحافظة، والعديد من القيادات السياسية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وشخصيات عامة ومجتمعية.

افتتحت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد عبد الكريم، ثم فقرات دينية متنوعة من التواشيح والابتهالات التي قدمها الشيخ رشدي المغربي، مع أداء الشيخ إبراهيم محمد سالم، مما أضفى أجواءً روحانية تُذكر الحاضرين بالقيم النبيلة التي جاء بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

أدار فقرات الاحتفالية الشيخ محمود محمد جعفر، وألقى الشيخ علي السيد عوض، المتحدث باسم مديرية الأوقاف، كلمة بهذه المناسبة العطرة.

أكد الدكتور خالد الدرندلي أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، مشددًا على دورها في تعزيز قيم التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تعد فرصة لتجديد الالتزام بتعاليم النبي الكريم والسير على نهجه في نشر قيم الرحمة والسلام.

وأشاد رئيس الجامعة بدور المؤسسات التعليمية والدينية في غرس هذه القيم في نفوس الأجيال الشابة، معبرًا عن تقديره لجهود وزارة الأوقاف في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز الهوية الإسلامية ونشر روح الوحدة الوطنية.