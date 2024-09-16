مصرع صديقين غرقا بالمنوفية أثناء الاستحمام في نهر النيل

اتشحت قرية كفر ميت العبسي، التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية بالسواد عقب إذاعة خبر غرق شابين، داخل فرع النيل خلال الاستحمام، وفشلت محاولات إنقاذ حياتهما وجرى انتشال الجثمانين.

وأكد أحد شهود العيان علي غرق كل من م، م،ا وصديقه م، م، م، أنهما كان يستحمان في البحر ومنذ انتشار الخبر أحدث حالة من الصدمة بين كل من يعرفهما، مشيرا إلى أنهما مشهود لهما الأخلاق الحسنة والسمعة الطيبة بين أقرانهم.

الأهالي بإنتظار استخراج تصاريح الدفن

وينتظر أهالي قرية كفر ميت العبسي، التابعة لمركز قويسنا انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإصدار التصريح بدفن الجثمانين وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

حبس سيدة بتهمة قتل طفلتها في المنوفية

وفي وقت سابق قررت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حبس أم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بإنهاء حياة طفلتها

وكانت قد تمكنت مباحث مركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية من إلقاء القبض على سيدة قامت بضرب نجلتها حتى الموت بقرية زوير التابعة لدائرة المركز، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال المستشفى الجامعى بمدينة شبين الكوم، الطفلة م.س 9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الإبتدائى جثة هامدة وقالت أسرتها إن الوفاة طبيعية، وبفحص الجثة تبين وجود خدوش حول الرقبة وتم إبلاغ الشرطة.

قوة من الشرطة تتوجه للمستشفى

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شبين الكوم برئاسة المقدم محمد مغربى وتحت إشراف اللواء محمد خير مدير المباحث، وتم التحفظ على الأم البالغة من العمر 40 عامًا، ربة منزل.

اعترافات تفصيلية للأم

وبمناقشة الأم اعترفت بقيامها بخنق الطفلة لعدم استجابتها للنزول وشراء وجبة الإفطار وأنها لقيت مصرعها دون قصد منها، مؤكدة على أنها كانت تعنفها كثيرًا بسبب الدروس إلا أنها فى هذه المرة لقيت مصرعها.

تم إلقاء القبض على الأم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات