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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

اليوم.. واحد من الناس يحتفل بالمولد النبوي الشريف

بوابة الوفد الإلكترونية

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الأحد على شاشة الحياة يحتفل د. عمرو الليثي، بالمولد النبوي الشريف، ويلتقي مع الشيخ يسري عزام.

ويتحدث عن كيفية الاحتفال الصحيح بالمولد النبوي، ويروي حكايات من السيرة النبوية العطرة.

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تفاصيل احتفال برنامج واحد من الناس بالمولد النبوي الشريف الليلة

كما يلتقي مع المنشد إيهاب يونس والمنشد عبد الرحمن بلاله ويقدمان باقة مختارة من أجمل الابتهالات الدينية والمدائح النبوية. 

يذاع واحد من الناس اليوم الاحد في العاشرة مساء على قناة الحياة.

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