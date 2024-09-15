الاتحاد الإسباني ينشر محادثة الفيديو بشأن ركلة جزاء ريال مدريد

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تفاصيل محادثة الفيديو بين حكم الساحة، مارتينيز مونيرا، وغرفة الفيديو خلال مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد التي أقيمت يوم السبت، وانتهت بفوز ريال مدريد (2-0) على ملعب الفريق الباسكي في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

سجل ريال مدريد هدفيه في المباراة من ركلتي جزاء، لكن ركلة الجزاء الثانية أثارت جدلاً واسعاً، وشهدت اللقطة مواجهة فردية بين فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، وجون آرامبورو، لاعب ريال سوسيداد.

ورغم أن فينيسيوس كان جالساً على الأرض ويطالب بركلة جزاء، بدا أن اللعبة قد تُركت دون قرار، حتى تدخلت غرفة تقنية الفيديو.

وفقًا للمحادثة التي نشرها الاتحاد الإسباني، قال هيرنانديز هيرنانديز، حكم الفيديو، لمونيرا: "أوصيك بمراجعة اللقطة على أرض الملعب لتقييم إمكانية احتساب ضربة جزاء"، بناءً على هذا التوجيه، توجه حكم الساحة إلى شاشة الفيديو لمراجعة اللعبة.

وأضاف حكم الفيديو: "سأعرض لك نقطة الاتصال أولاً، ثم الحركة الديناميكية". ورد مونيرا قائلاً: "دعني أراها في الحركة الديناميكية.. يبدو أنها عرقلة، واضح.. دعني أراها.. لقد تأخر في الوصول، سأحتسبها دون بطاقة.. إنها ركلة جزاء دون بطاقة".