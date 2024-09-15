»ﻣﺼﺮ« و»اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺪوﻟﻰ« ﻳﻤﻨﺤﺎن ﺗﻤﻮﻳﻼ ً ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ً ﻟﺼﺎﻟﺢ »ﺳﻮدﻳﻚ« ﺑﻘﻴﻤﺔ 4 ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ

قام بنك مصر بصفته المقرض والمرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب والبنك التجارى الدولى بصفته المقرض والمرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل ووكيل الضمان، بمنح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» قرضاً مشتركاً طويل الأجل بقيمة تصل إلى 4.14 مليار جنيه مصرى، بهدف التمويل الجزئى للتكلفة الاستثمارية للمشروع العمرانى بمدينة الشيخ زايد الجديدة.

قام بتوقيع عقد التمويل المشترك كل من محمد الإتربى- رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالبنك التجارى الدولى مع أيمن عامر– مدير عام شركة سوديك، بحضور حسام الدين عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024، بحضور لفيف متميز من قيادات البنكين والشركة.

ويعد المشروع العمرانى متكامل متعدد الأغراض سكنى، تجارى، ادارى، خدمى بمساحة إجمالية قدرها نحو 464 فداناً.

وأشاد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنكى مصر، والبنك التجارى الدولى الذى أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوى الذى يقوم به القطاع المصرفى المصرى فى دعم الاقتصاد القومى.

وأوضح أن مشاركة بنك مصر فى هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى خاصة أن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة التى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملى خطط التنمية، ويحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول فى المبادرات والبروتوكولات التى تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كل شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائماً محفزاً للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

وأكد حسام الدين عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن التمويل يأتى استمراراً للعلاقة الممتدة مع الشركة واستثماراتها فى مصر. حيث تعد شركة سوديك أحد أهم وأكبر المطورين العقارين فى السوق المصرى، ويقع المشروع الممول بموقع استراتيجى بمدينة زايد الجديدة على بعد 10 دقائق من سوديك ويست بالقرب من مطار سفنكس الدولى الجديد. ومن المتوقع أن يضم أكثر من 5000 وحدة على مساحة 464 فداناً ويعد ثانى أكبر مشروع للشركة بمنطقة غرب القاهرة.

وقد تم أخذ عوامل الاستدامة بعين الاعتبار عند تصميم المشروع حيث قامت الشركة بالتعاون مع الشركات الناشئة والشركات العاملة بمجال الاستدامة لتحقيق تلك الأهداف. وهو ما يسهم فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة فى المدن الجديدة

قال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالبنك التجارى الدولى مصر: دائماً ما يسعدنا التعاون مع سوديك كونها واحدة من الشركات الرائدة فى قطاع التنمية العقارية، حيث إن استراتيجية البنك التجارى الدولى موجهة لدعم المطورين العقاريين المميزين مثل سوديك. كما أن التعاون بين بنكين رائدين فى القطاع المصرفى المصرى مثل البنك التجارى الدولى مصر وبنك مصر فى هذا التسهيل الائتمانى المشترك يتماشى مع استراتيجية الدولة فى التوسع العمرانى والتى تعد أحد الأعمدة الرئيسية فى الاقتصاد المصرى».

أضافت سها أبوذكرى، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجارى الدولى مصر: نحن سعداء بتوقيع هذا التسهيل الائتمانى المشترك الجديد بقيمة 4.14 مليار جنيه مع سوديك، حيث يصادف هذا العام الذكرى العاشرة لنا منذ أول عملية إقراض للشركة فى عام 2014. أن فريق العمل بالبنك التجارى الدولى فخور بتعزيز علاقته طويلة الأمد مع كيان مرموق مثل شركة سوديك. أود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر فريق العمل بالبنك التجارى الدولى مصر وبنك مصر وبيكر آند مكنزى ووايت اند كيس الذين لم يدخروا جهد لضمان إتمام هذه الاتفاقية فى الوقت المحدد.

قال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك: سعداء بالتعاون مرة أخرى مع بنك مصر والبنك التجارى الدولى، اللذان يعتبران من أهم شركاء سوديك خلال السنوات السابقة، ومن أبرز البنوك العاملة فى مصر. ويأتى توقيع هذا التسهيل الائتمانى كدليل على أدائنا المالى المتميز وتدفقاتنا النقدية القوية، والسيولة المالية التى تتمتع بها قائمة المركز المالى للشركة، بالإضافة لعلاقاتنا الاستراتيجية طويلة الأجل مع كبرى البنوك المصرية، وهو ما يتيح لنا سهولة الوصول لسوق الديون ويدعم جهودنا فى تحقيق النمو المستدام لسوديك».

ويؤمن البنكان بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، ويحرص البنكان على القيام بدورهما الحيوى فى مساندة كافة الأنشطة التى تسهم فى خلق حياة أفضل للمواطن المصرى. كما يسعى البنكان إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنكان على تعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائهما، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنكين تعكس دائماً التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.