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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

محمد محمود ينضم إلى فريق عمل فيلم "المستريحة"

بوابة الوفد الإلكترونية

انضم الفنان محمد محمود، إلى فريق عمل فيلم "المستريحة" الذي تقوم ببطولته النجمة ليلى علوي، ويشارك فيه الفنان بيومي فؤاد.

 وقد انتهى فريق العمل من تصوير عدد كبير من المشاهد، استعدادًا لعرض الفيلم قريبًا في دور السينما.

وأعرب الفنان محمد محمود، عن سعادته بالانضمام إلى فريق عمل الفيلم والتعاون مجددًا مع النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، بعد النجاح الذي حققوه معًا في فيلم "شوجر دادي".

أبطال فيلم المستريحة 

فيلم "المستريحة" يضم نخبة من النجوم، منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

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