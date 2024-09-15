ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻳﻤﻮل ﻣﺸﺮوع زد إﻳﺴﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ 7 ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻘﻴﺎدة CIB

رتب البنك التجارى الدولى– مصر CIB تمويل مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه مصرى لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، تعمل فى مجال التطوير العقارى.

ويضم التحالف المصرفى 4 بنوك كبرى بقيادة البنك التجارى الدولى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق ووكيل التمويل وبنك الحساب. وبلغت حصة البنك التجارى الدولى- مصر (سى أى بى- CIB) فى التمويل مبلغاً وقدره 4 مليارات جنيه مصرى.

يهدف التمويل إلى تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع «زد إيست» بنشاط خدمى عمرانى متكامل طبقاً لأعلى وأفضل المواصفات والمعايير العالمية والمقام على مساحة 334 فداناً بمنطقة القاهرة الجديدة، الذى يعد أحد أبرز مشروعات أورا ديفلوبرز إيجيبت فى القاهرة الجديدة.

أعرب عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى– مصر (سى أى بى- CIB)، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه مصرى لصالح مشروع «زد إيست- القاهرة الجديدة» بنجاح.

وأكد اعتزاز فريق العمل بالبنك بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، وذلك عبر توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز مشروعاتهم العقارية بمنطقة شرق القاهرة، مؤكداً ثقته فى قدرة الشركة على تسطير فصل جديد فى مسيرة نجاحهم.

وأضاف أن إتاحة تمويل مشترك بهذا الحجم هو دليل على حرص البنك التجارى الدولى– مصر (سى أى بى - CIB) على المشاركة فى دفع قاطرة التنمية وذلك من خلال تقديم التمويلات اللازمة لدعم المشاريع الاقتصادية المتميزة فى السوق المحلى الذى يتميز بالقوة والنشاط.

كما أشاد الجناينى بالدور الرائد للبنك التجارى الدولى فى تمويل المشروعات الكبرى للقطاع الخاص المصرى فى إطار الخطة التنموية الشاملة للدولة بما فيها توسيع رقعة التنمية العمرانية وما تحمله من فرص هائلة لجميع القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن، وقد حققت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت نجاحات جديرة بمواصلة الدعم والتمويل لمزيد من التنمية.

وتم تعيين المستشارين القانونيين «مكتب معتوق بسيونى والحناوى للاستشارات القانونية» (مستشار المقرضين) و«مكتب MHR & Partners بالاشتراك مع وايت اند كيس «White & Case LLP» (مستشار المقترض) لإتمام عملية التمويل.