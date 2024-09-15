ABC يرفع أرباحه 52% خلال النصف الأول 2024

حقق بنك ABC- مصر صافى أرباح 1,071 مليون جنيه مصرى عن الستة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2024 بنسبة نمو 52% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وبلغ إجمالى إيرادات النشاط مبلغ 2,542 مليون جنيه مصرى فى 30 يونيو 2024 بمعدل نمو 32% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. كما بلغ صافى الدخل من العائد 2,164 مليون جنيه مصرى فى 30 يونيو 2024 بمعدل نمو 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما بلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ 254 مليون جنيه مصرى فى 30 يونيو 2024 بمعدل نمو 11% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 وبلغ إجمالى الأصول 77.7 مليار جنيه مصرى وبلغ إجمالى محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 26.6 مليار جنيه مصرى كما بلغ إجمالى ودائع العملاء 64.8 مليار جنيه مصرى.

قال عمرو ثروت أبوالعلا– العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC تعد نتائج أعمال النصف الأول من عام 2024 دليلاً على أننا نمضى بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية إلى السوق المصرى، فلقد استمر الأداء المتميز للبنك حيث أظهرت جميع المؤشرات المالية نمواً ايجابياً، ما يعكس نجاحاً حقيقياً لاستراتيجية البنك والتى تتمحور حول تحقيق أداء مالى قوى ينتج عن العمل على تنوع المحفظة وتعزيز الجهود للتوسع فى السوق المصرى مع توفير مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية وخبرات مالية وكفاءات إدارية تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية وذلك لنحقق الرؤية الطموحة لمجموعه بنك ABC ثانى أكبر مجموعة مالية بالبحرين للتوسع فى السوق المصرى واستناداً على صلابة أدائها المالى وتطورها فى مجال التحول الرقمى وتواجدها الدولى فى أكثر من سوق مصرفى حول العالم.

كلام الصورة: عمرو ثروت