اﻷﻳﺘﺎم وﻧﻔﻘﺎت الحياة

زينب عنتر أحمد أرملة توفى زوجها منذ عامين تاركاً لها حملاً ثقيلاً فى تربية الأبناء وتعليمهم ولديها طفلان صغيران فى مرحلة التعليم «محمود» فى الصف الرابع الابتدائى و«تماره» 6 سنوات والزوج كان عاملاً والأسرة لا تمتلك من حطام الدنيا شيئاً بعد وفاة الأب سوى معاش 700 جنيه لا يكفى احتياجات الأسرة من مأكل ومسكن وملبس ونفقات الأبناء فى الدراسة والأم تعجز عن توفير نفقات الحياة لأولادها بعد أن ضاقت بها الدنيا ولم تجد سوى مساعدة أهل الخير لتربية أبنائها واستكمال تعليمهم.

وتناشد «عيادة الوفد» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة وتربية الأبناء وتعليمهم.