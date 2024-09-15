الإثنين 16 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بعثة الأهلي تصل مطار نيروبي استعدادًا للعودة إلى القاهرة

الأهلي
الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، ‏منذ قليل إلى مطار  نيروبي، استعدادًا للعودة إلى القاهرة، بعد الفوز على ‏جور ماهيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 ‏لدوري أبطال إفريقيا. ‏

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تعليق طريف من جورماهيا الكيني بعد السقوط بثلاثية أمام الأهلي

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موعد مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

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دوري أبطال أفريقيا.. انطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلى وجورماهيا الكيني

كوللر: سعداء بالفوز

وأعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عن سعادته ‏بالفوز الذي حققه الأهلي ‏على جور ماهيا، مشيدًا بالبداية القوية للأهلي في مستهل مشوار الفريق في دوري ‏أبطال إفريقيا، على الرغم من أن الفريق لم يتدرب في الفترة الماضية سوى أسبوعين ‏فقط ‏وبدون اللاعبين الدوليين، الذين شاركوا مع الفريق قبل السفر بـ48 ساعة ‏فقط، ‏لافتًا إلى أن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا لتجهيزهم للمباراة.‏

وحرص كولر على توجيه الشكر للاعبين، مؤكدًا أنهم تحكموا في إيقاع ‏المباراة ‏بشكل كامل والفوز بنتيجة جيدة.‏

يواوجه الأهلي، جورماهيا في مباراة العودة يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.
 

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