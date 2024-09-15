محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس وحدة الكشف عن المخدرات

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، المستشار الدكتور حسن حرك، رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء، بحضور نائب المحافظ.

وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي..



حيث تم بحث إجراء تحاليل للكشف عن المخدرات علي العاملين بالقطاع السياحي والهيكل الحكومى بالمحافظة و مدن جنوب سيناء.



وشدد المحافظ علي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة كما اكد علي تقديم كافة أوجه الدعم للصندوق للقيام بدوره في أعمال التوعية من تعاطي المواد المخدرة والكشف عن المخدرات للعاملين، مثمنا الخدمات العلاجية المجانية التي يقدمها الصندوق للمواطنين وفي سريه تامه .

وفي سياق أخر - بحث الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، بمدينة شرم الشيخ إقامة مهرجانات سنوية ثابتة لسباقات الهجن المختلفة على مدار العام بمدن المحافظة، ووضعها على خريطة سياحة الرياضات العالمية.

كما إن المهرجان سيكون استثمارا لما تملكة المحافظة من إمكانات لوجستية وبشرية وطبيعية قادرة على انجاح مثل هذه السباقات والمهرجانات على مدار العام، سواء كانت هذه السباقات محلية أو عربية أو عالمية فضلا عن دعم المحافظة بكافة إمكاناتها لتنشيط تلك السباقات التي تعد من أهم روافد السياحة الرياضية، كونها إحياء للتراث البدوي ورياضة الأجداد .