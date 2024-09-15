عبير صبري لـ الوفد: سعيدة بتكريمي في مهرجان الفضائيات العربية

أعربت الفنانة عبير صبري عن سعادتها بتكريم أفضل ممثله في دراما 2024 عن دورها في مسلسل "حدوته منسية" في مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 15 الذي أقيم ليله أمس بحضور كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن والإعلام في مصر والوطن العربي.

وقالت إنها حضرت لتجسيد شخصية "دهب" في مسلسل حدوته منسية بشكل مختلف وكان هناك توافق كبير بينها وبين النجمة سوسن بدر وهذا ما أضاف لمسة مميزة لهذا العمل.

وأوضحت اختيارها لإطلالتها الزرقاء الساحرة أن الفستان حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي الذي أبدع في تصميم الفستان بصيحة الأوف شولدر بالأكمام واختار قماش الحرير مع الكريب ليعكس قوامها الرشيق بشكل جذاب.

أما من الناحية الجمالية فضل مصفف الشعر كريم أبو السعود ترك خصلات شعرها الأسود وراء ظهرها بشكل ناعم واختار خبير التجميل كريم حنفي الألوان الترابية لتتناغم مع بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وحضر الحفل كوكبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد السقا، باسم سمرة، غادة عبد الرازق، مي عمر، المخرج محمد سامي، أحمد فهمي، أحمد رزق، عبير صبري، وفاء عامر، نيكول سابا، معتصم النهار، نور علي، ماجد المصري، محمد علاء، مصطفى أبو سريع وأحمد العوضي ورياض الخولي ودنيا المصري وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

عبير صبري

عبير صبري من مواليد 14 مارس 1971، ممثلة ومقدمة برامج مصرية

عن حياتها

درست الحقوق في جامعة عين شمس لكنها لم تمارس المحاماة لم تدخل مجال الفن إلا بعد وفاة والدها، وعندما علمت والدتها بذلك طردتها من المنزل لمدة عام كامل لكنها أقتنعت ى حقا بدايتها كانت في تقديم البرامج حينها وقع عليها اختيار المخرج «علي عبد الخالق» عندما كانت تقدم برنامج السينما والصيف انطلاقتها في التمثيل كانت من خلال السينما في فيلم «الناجون من النار» من إخراج «علي عبد الخالق» مع «عمرو عبد الجليل» و «طارق لطفي» سنة 1994،

الإعتزال والعودة

عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت وارتدائها الحجاب بسبب زواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقداً مع قناة «اقرأ» الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان، وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها عن قرراها بعد انفصالها عن زوجها وكان أول أعمالها بعد نزع الحجاب فيلم أيام الخادمة أحلام عام 2005 تزوجت من المحامي الفلسطيني «أيمن البياع»، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي.