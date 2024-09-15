انطلاق حفل توزيع جوائز إيمي 2024 .. أبرز المرشحين لحصد الجوائز

يقام بعد قليل حفل توزيع جوائز إيمي 2024، هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، وانطلقت في عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار.

يقام الحفل الذي يستمر ثلاث ساعات في مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس وسيبدأ في الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة سيتم بث مباشر على ABC بينما سيكون العرض متاحًا للمشاهدة في اليوم التالي على Hulu.

يستضيف حدث هذا العام لأول مرة الثنائي الأب والابن يوجين ودان ليفي، اللذان شاركا في إنتاج وبطولة المسلسل الناجح Schitt's Creek.

قال دان ليفي لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "سنحاول أن نجهل حفل توزيع جواز إيمي خفيفًا"، وسيضم مقدمو الجوائز أسطورة هوليوود ونجم ماري بوبينز ديك فان دايك البالغ من العمر 97 عامًا، إلى جانب أليسون جاني، ومارتن شين، ومات بومر، وليلي جلادستون، وكريستين ويج.

من المتوقع أن يحصد المسلسل التاريخي "شوجون"، والمسلسل الكوميدي "الدب" The Bear معظم الجوائز.

وبحسب صحيفة "اندبيندنت" البريطانية يرى متخصصون أن الملحمة التاريخية "شوجون" التي تتناول الصراع على السلطة في اليابان في القرن السابع عشر، هي الأوفر حظاً للفوز بالجائزة الكبرى لأفضل مسلسل درامي، ومن المرجح أن يفوز بطل "​الدب" بجائزة أفضل ممثل فكاهي مرة أخرى.

وعرض العملان للمرة الأولى على شبكة FX الأمريكية، وكذلك على منصة "هولو"، مما ينبئ بليلة سعيدة لشركة "والت ديزني" المالكة لهما، ورئيسة قطاع التلفزيون بالشركة "دانا والدن".

ويأتي حفل اليوم بعد 8 أشهر فقط من آخر حفل لجوائز "إيمي"، والذي أقيم في موعد غير معتاد في يناير، بسبب إضراب كُتاب وممثلي هوليوود.

وحقق "شوجون" حقق قبل إقامة الحفل أرقاماً قياسية بالفعل، إذ حصد 14 جائزة في حفل جوائز "إيمي" للفنون الإبداعية نهاية الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد على الإطلاق يحصده مسلسل درامي في موسم واحد.

ويتنافس أيضاً على جائزة أفضل مسلسل درامي ملحمة العائلة المالكة البريطانية The Crown "التاج"، ومسلسل الجاسوسية المثير Mr. & Mrs. Smith.

وحقق مسلسل "الدب" أيضاً أداءً مميزاً في جوائز "إيمي" للفنون الإبداعية، إذ حصل على 7 جوائز. ينافس المسلسل بموسمه الثاني الذي تضمن حلقة حظيت بإشادة واسعة عن تجمع عائلي واجه مصاعب أثناء ​​عطلة.

وفي فئة المسلسل القصير يتصدر مسلسل Baby Reindeer "غزالي المدلل" من "نتفيلكس" الترشيحات للفوز بالجائزة، ويتناول قصة نادل يتعرض للمطاردة والمضايقة من إحدى الزبائن.

يختار الفائزين نحو 22 ألفاً من الممثلين، والمخرجين، والمنتجين، والأعضاء الآخرين في أكاديمية هوليوود للتلفزيون.