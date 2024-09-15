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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

برشلونة يكتسح جيرونا برباعية ويحسم ديربي كتالونيا

لامين يامال
لامين يامال

اكتسح نادي برشلونة مضيفه جيرونا برباعية مقابل هدف وحيد في ديربي كتالونيا ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الكتالوني سلسلة انتصاراته في بداية مشواره بالليجا.

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افتتح الشاب لامين يامال التسجيل في الدقيقة 29 بعد أن قطع الكرة من الخصم وانفرد بالمرمى، ليسدد كرة قوية في الشباك. وبعد ذلك، أضاف يامال الهدف الثاني في الدقيقة 37 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى أصحاب الأرض.

مع بداية الشوط الثاني، أضاف داني أولمو الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 46 بتسديدة صاروخية إثر تمريرة طولية رائعة من كوندي. وعزز بيدري النتيجة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 64 بعد مرور رائع من الحارس إثر تمريرة ممتازة من كاسادو.

قلص كريستيان ستواني الفارق لجيرونا بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 80 بعد مرور من بورتو وتمريرة أمام المرمى الخالي.

و في الدقيقة 90+1، تلقى فيران توريس بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي جيرونا، ليكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين.

بهذا الفوز، حافظ برشلونة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة بعد خوض أول 5 جولات من البطولة.

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