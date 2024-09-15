اوجسبورج يهزم سانت باولي بثلاثية في الدوري الالماني

حقق فريق اوجسبورج الألماني فوزه الاول في بطولة الدوري الألماني لهذا الموسم وذلك بعد فوزه على فريق سانت باولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب في في كي ارينا بمدينة اوجسبورج ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الألماني.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي و تقدم اوجسبورج بالهدف الاول عن طريق ماريو سوولف في الدقيقة ٤٧ وأضاف فيليب تيتز الهدف الثاني لاوجسبورج في الدقيقة ٦٦ ليرد سانت باولي بهدفه الوحيد عن طريق كارلو بو خلفه في الدقيقة ٧٤ قبل ان يحسم يوسف كارهان المباراة ونقاطها الثلاث لاصحاب الملعب بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بفوز اوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف .

النتيجة رفعت رصيد اوجسبورج إلى أربعة نقاط بينما استمر سانت باولي بلا رصيد بعد الجولات الثلاث الاولى للدوري الألماني.