م. الآخر

الأحد 15/سبتمبر/2024 - 07:09 م 9/15/2024 7:09:49 PM

إذا لم تقم بعملية سحب أو إيداع أو تحويل أو استعلام إلكترونى أو توثيق الرصيد لمدة عام سيتم تجميد حسابك بالنسبة للحسابات الجارية، ولمدة عامين بالنسبة لحسابات التوفير.

وماذا سيحدث؟ لن تستطيع إضافة أموال أو استقبال تحويلات على الحساب، كما لن تستطيع سحب أى أموال، إلا بعد القيام بعملية تنشيط للحساب.

والحساب البنكى، هو سجل لدى بنك مرخص له من قبل البنك المركزى، وهذا السجل ينشأ بموجبه عقد يسمى «اتفاق فتح حساب» بين البنك وصاحب الحساب (العميل) أو من يفوضه، وهذا العقد ينشأ عنه حقوق والتزامات لكلا الطرفين.

والحساب الراكد، هو عدم القيام بإجراء أى عملية مصرفية على الحساب، سواء إيداع أو سحب أو تحويل، وإذا تم تجميد جميع حساباتك يتطلب هذا زيارة أحد فروع البنك.

هل المعاملات التى يقوم بها البنك تنشط الحساب؟ لا فالبنوك تقوم بمعاملات على الحساب، وهذه المعاملات لا تدخل ضمن المعاملات التى يجب أن تتم مثل: خصم الرسوم أو إضافة العوائد، فإذا كنت تمتلك شهادات فى البنك، أو حساب توفير أو ودائع لاجل أو صناديق فهناك عائد يضاف للحساب شهرياً أو ربع سنوى هذا لا يعد من المعاملات التى تجعل الحساب نشط

وكيف يتم تنشيط الحساب الراكد بعد تجميده؟

فى البداية الوقاية خير من المفاجآت فقم بمعاملة مرة على الأقل فى السنة من سحب أو إيداع حتى لا يتم تجمد الحساب، وإذا حدث وتم تجميد الحساب. فالأمر يختلف على حسب هل كل حساباتك مجمدة أم لديك حساب نشط وآخر مجمد.

إذا كان لديك أكثر من حساب، ويوجد حساب نشط، هنا يمكن إعادة تنشيط الحساب باستخدام أى من وسائل الاتصال بالبنك على سبيل المثال: عن طريق الفروع أو مركز خدمة العملاء الهاتفية أو خدمة الإنترنت البنكى أو ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك أو قنوات الاتصال الإلكترونى الأخرى وذلك بعد التحقق من هوية العميل من جانب البنك وفقاً والضوابط المعمول بها بالبنك وقد يختلف الأمر من بنك لآخر.

أما بالنسبة للعميل الذى تم تجميد كل حسابته أو لديه حساب واحد فقط مجمد، فيجب عليه لإعادة تنشيط حساباته الراكدة التقدم بطلب إعادة التنشيط إلى أى من فروع البنك.

معلومة مهمة: يحق للبنك غلق الحساب الراكد حال مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر ودون إعادة تنشيطه من جانب العميل، لهذا يجب متابعة البنك، سواء بإعادة تنشيط الحساب، أو غلقه بنفسك.

الدكتور محمد عادل