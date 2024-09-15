ماذا‭ ‬بعد؟

الأحد 15/سبتمبر/2024 - 07:04 م 9/15/2024 7:04:25 PM

عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ونحن‭ ‬فى‭ ‬قرابة‭ ‬شهر‭ ‬منذ‭ ‬نكسة‭ ‬باريس‭ ‬‮٢٠٢٤‬،‭ ‬لم‭ ‬نجد‭ ‬مسئولًا‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الفاشلة‭ ‬والمقصرين‭ ‬الذين‭ ‬تسببوا‭ ‬فى‭ ‬إهدار‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬تم‭ ‬محاسبته،‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬سبب‭ ‬لهذا‭ ‬التأخير‭ ‬؟‭!. ‬

الوسط‭ ‬الرياضى‭ ‬المصرى‭ ‬يخشى‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬تمر‭ ‬والأحداث‭ ‬تأتى‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬ينسى‭ ‬الجميع‭ ‬نسكة‭ ‬باريس‭ ‬‮٢٠٢٤‬،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬النجاح‭ ‬الذى‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البعثة‭ ‬البارالمبية‭ ‬فى‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬‮٢٠٢٤‬‭.‬

نجد‭ ‬البعض‭ ‬يستخدم‭ ‬هذا‭ ‬كحائط‭ ‬صد‭ ‬فى‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬لمحو‭ ‬الفشل‭ ‬الكبير‭ ‬وسقوط‭ ‬البعثة‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬من‭ ‬أذهان‭ ‬الرأى‭ ‬العام‭ ‬والجماهير‭ ‬والمواطنين‭ ‬المصريين‭.‬

نحن‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬انتخابات‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المصرية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية،‭ ‬عدم‭ ‬محاسبة‭ ‬المقصرين‭ ‬والفاشلين‭ ‬من‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المصرية،‭ ‬سيجعل‭ ‬نفس‭ ‬الوجوه‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬العرش‭ ‬الرياضى‭ ‬الأولمبى‭ ‬المصرى‭ ‬ورئاسة‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأولمبية،‭ ‬وبالتالى‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬باريس‭ ‬‮٢٠٢٤‬،‭ ‬سيكون‭ ‬أقل‭ ‬فشلاً‭ ‬مما‭ ‬سيحدث‭ ‬فى‭ ‬لوس‭ ‬انجلوس‭ ‬‮٢٠٢٨‬‭ ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬تتحول‭ ‬النكسة‭ ‬إلى‭ ‬الهزيمة‭ ‬الكبرى‭ ‬للرياضة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المصرية‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬رجع‭ ‬لها‭.‬

عزيزى‭ ‬القارئ‭ ‬أؤكد‭ ‬لك‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬داخل‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المصرية،‭ ‬أصبحت‭ ‬صناعة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬بعض‭ ‬المجموعات،‭ ‬لجعل‭ ‬كفة‭ ‬مرشح‭ ‬تزداد‭ ‬عن‭ ‬الآخر،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬المكافآت‭ ‬والعزومات‭ ‬فى‭ ‬فنادق‭ ‬الخمس‭ ‬نجوم‭ ‬والوعود‭ ‬الكاذبة‭ ‬الشخصية‭ ‬أن‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬الفوز‭ ‬ستكونون‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬وبالتالى‭ ‬ستتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬فى‭ ‬كافة‭ ‬الأمور‭ ‬واستبعاد‭ ‬الرياضيين‭ ‬الحقيقيين‭ ‬من‭ ‬ذوى‭ ‬الخبرة‭ ‬والكفاءة‭ ‬والعلم‭ ‬والتخصص‭. ‬

سؤال‭ ‬أرجو‭ ‬الإجابة‭ ‬عليه‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬موظفين‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬أصحاب‭ ‬مبدأ‭ ‬السبع‭ ‬صنايع،‭ ‬حيث‭ ‬نجدهم‭ ‬فى‭ ‬اللجان‭ ‬المختلفة‭ ‬داخل‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المصرية‭ ‬؟‭!.‬

نحن‭ ‬نعلم‭ ‬جميعاً‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬هو‭ ‬الإشراف‭ ‬والمتابعة‭ ‬وإحالة‭ ‬المخلفات‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬والتوجيه‭ ‬العلمى‭ ‬الدقيق‭ ‬وفقاً‭ ‬لمواصفات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬العمل‭ ‬الرياضى‭ ‬الأولمبى‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المصرية،‭ ‬هل‭ ‬وجودهم‭ ‬داخل‭ ‬اللجان‭ ‬المختلفة‭ ‬فى‭ ‬أروقة‭ ‬الأولمبية،‭ ‬يجعلهم‭ ‬يقومون‭ ‬بدورهم‭ ‬الوطنى،‭ ‬ام‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬سيناريو‭ ‬لفصل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬شاهد‭ ‬مشفش‭ ‬حاجة‭ ‬علشان‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬السبوبة‭. ‬

لذا‭ ‬أطالب‭ ‬كافة‭ ‬القيادات‭ ‬العليا‭ ‬المصرية‭ ‬التدخل‭ ‬وحل‭ ‬هذة‭ ‬الكوارث‭ ‬ومحاسبة‭ ‬المقصرين‭ ‬فى‭ ‬المهام‭ ‬الوطنية‭ ‬والتى‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬الفشل‭ ‬فى‭ ‬باريس،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬الرجال‭ ‬أصحاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬والثقة‭ ‬فى‭ ‬الأماكن‭ ‬القيادية‭ ‬داخل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الرأى‭ ‬العام‭ ‬فى‭ ‬انتظار‭ ‬من‭ ‬الجانى‭ ‬فى‭ ‬نتائج‭ ‬البعثة‭ ‬المصرية‭ ‬باريس‭ ‬‮٢٠٢٤‬‭ ‬؟‭.‬

من‭ ‬الكوارث‭ ‬التى‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬الانحدار‭ ‬والتدهور‭ ‬أزمة‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬سيدات‭ ‬حيث‭ ‬إلغاء‭ ‬المعسكر‭ ‬وحل‭ ‬المنتخب‭ ‬وعدم‭ ‬المشاركة‭ ‬فى‭ ‬المحافل‭ ‬القارية‭ ‬والدولية‭ ‬للسيدات‭ ‬فى‭ ‬اللعبة،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الأزمة‭ ‬تم‭ ‬حلها‭ ‬عقب‭ ‬مناشدة‭ ‬اللاعبات‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولى‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والتفاوض‭ ‬من‭ ‬قبلهم‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصرى‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬والتراجع‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذى‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬اتحادات‭ ‬رياضية‭ ‬أولمبية‭ ‬تسير‭ ‬دون‭ ‬خطط‭ ‬أو‭ ‬استراتيجيات‭ ‬طويلة‭ ‬وقصيرة‭ ‬المدى‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬العشوائية‭ ‬فى‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭.‬

إلى‭ ‬القيادات‭ ‬الرياضية‭ ‬المصرية‭ ‬الشئ‭ ‬المؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيه‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬وفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬‮«‬أن‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن‭ ‬وكافة‭ ‬مؤسساتها‭ ‬ستحدث‭ ‬بتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬المتخصص‭ ‬الوطنى‭ ‬من‭ ‬ذوات‭ ‬الخبرة‭ ‬التطبيقية‭ ‬المهنية‮»‬‭. ‬

فى‭ ‬ختام‭ ‬مقالى‭ ‬ومما‭ ‬لاشك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬وفى‭ ‬ضوء‭ ‬توجيهات‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬وكافة‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬السيادية‭ ‬جعلت‭ ‬الرياضة‭ ‬المصرية‭ ‬تحقق‭ ‬طفرة‭ ‬ونهضة‭ ‬شاملة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬فى‭ ‬كافة‭ ‬مجالات‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أجهزتها‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاعى‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬مستدامة‭.‬

خير‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الثورة‭ ‬الرياضية‭ ‬الحقيقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدشين‭ ‬لمنشآت‭ ‬رياضية‭ ‬جديدة‭ ‬وفق‭ ‬نهج‭ ‬شامل‭ ‬يتكامل‭ ‬مع‭ ‬المشروعات‭ ‬التنموية‭ ‬الضخمة‭ ‬التى‭ ‬تقيمها‭ ‬الدولة،‭ ‬وتعظيم‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأمثل‭ ‬للمنشآت،‭ ‬والدعم‭ ‬الكامل‭ ‬للأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭.‬

