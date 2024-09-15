رفع 300 متر ناتج تطهير الترع والمصارف بقروى نجع حمادى

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز جرى رفع التراكمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

حيث قام محمد رضوان رئيس الوحدة المحلية لقرية هو بمتابعة اعمال النظافة الدورية اليومية، استهدفت الحملة رفع نقاط التجمع و رفع التراكمات ومخلفات القمامة وناتج تطهير الترع.

فقد تم اليوم رفع ما يقرب من 300 متر مخلفات تطهير ترعة الرنان الكبيرة بجوار كوبرى الخمايسه بمعرفه احد المقاولين المكلف من هندسة رى نجع حمادى بالاضافة الى حملات النظافة التى تجوب كافة أنحاء الوحدة القروية، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مضيفاً انه لا ياتى هذا بالثمار المرجوه منه الا بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

مشيراً أن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراضقروي ابودياب غرب لن يتهاون ويضرب بكل قوة وحسم وإزالة أي تعديات علي الارضي الزراعية والبناء بدون ترخيص .

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة عبد اللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وبمعاونة، محمد حارث رئيس قرية أبو دياب غرب، بتنفيذ إزالة فورية تعدى على أرضي زراعية بمساحة 175متر عبارة عن اسور بالطوب الأبيض والأسمنت .

وأوضح عبداللاه الخبير، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف …

وبعث الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، ببرقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء نص التهنئة : "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا أسمى آيات الإعزاز والتقدير مع أطيب التمنيات والدعوات والتهنئة القلبية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، و إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والإخاء، ونستوحى من سيرته النبوية الشريفة القدوة الحسنة، وإرساء قيم الحق والعدل والخير للناس أجمعين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طموحات وتطلعات شعب مصر العظيم بفضل رؤيتكم الحكيمة، و نسأل الله عز وجل أن يبارك جهودكم العظيمة ويسدد خطاكم فى مسيرتكم بمصرنا العزيزة للتقدم والرخاء والأمن والسلام، وفقكم الله عز وجل إنه نعم المولى ونعم النصير ".

كما بعث محافظ قنا، ببرقيات تهنئة مماثله لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية. وبهذه المناسبة يتقدم محافظ قنا، بخالص التهنئة للشعب المصري وأهالي محافظة قنا بصفة خاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.