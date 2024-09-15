مفيدة شيحة تكشف ملامح الشخصية النرجسية

كشف الإعلامية مفيدة شيحة، أبرز 5 علامات تكشف عن الشخصية النرجسية، مشيرة الى أن اضطراب الشخصية النرجسية يُعد من الاضطرابات النفسية التي تتسم بتعاظم الشعور بالذات والمبالغة في تقدير الأهمية الشخصية للفرد.

وتابعت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاحد، أن مظاهر النرجسية تتنوع بين شعور الشخص بالعظمة والتميز وحاجته المستمرة للإعجاب، وصولًا إلى عدم التعاطف مع من حوله، متابعة ان الشخص النرجسي يميل إلى الظهور بمظهر ساحر في بداية علاقاته مع الآخرين، ويستخدم الغموض والجاذبية ليجذب الأشخاص، لكنه في النهاية يسعى لاستغلالهم وتوجيه العلاقة نحو خدمة مصالحه الشخصية.



وأضافت مفيدة شيحة، أن علاقاته عادة ما تكون سطحية، حيث يستخدم الآخرين لتحقيق أهدافه دون اعتبار لمشاعرهم، وإحدى أبرز صفات النرجسي هي الأنانية الشديدة، إذ ينصب تفكيره حول نفسه ومكاسبه الشخصية، و هذا الأمر يتسبب في تدهور علاقاته مع الآخرين لأنه لا يظهر أي اهتمام بمشاعرهم أو احتياجاتهم، كما أن النرجسي يفتقر إلى القدرة على التعاطف مع الآخرين، وقد يتعمد إحباطهم أو إهانتهم لإرضاء غروره.

وأكملت مفيدة شيحة، أن الشعور بالعظمة هو أحد أهم سمات الشخصية النرجسية، حيث يعتبر الشخص النرجسي نفسه أكثر تفوقًا من غيره في جميع المجالات، سواء في القوة أو الذكاء أو الجاذبية، و هذه النظرة المبالغة للذات تدفعه إلى التفاخر بإنجازاته وتضخيمها، حتى وإن كانت غير حقيقية.

وتابعت مفيدة شيحة، أن من مظاهر أخرى لهذا الاضطراب هو اعتقاد الشخص النرجسي بأنه مميز وفريد من نوعه، ويجب أن يُعامَل بطريقة خاصة تفوق ما يستحقه الآخرون، ويرى نفسه مستحقًا لكل الامتيازات والاهتمام، ويطلب دائمًا الإعجاب والتقدير من الآخرين، ورغم شعوره الظاهري بالثقة الزائدة، إلا أن النرجسي داخليًا يعاني من هشاشة الثقة بالنفس.

وأشارت الى انه أيضا عدم تقبل النقد يعد أيضًا سمة بارزة للنرجسي. فهو دائمًا يلقي اللوم على الآخرين عند حدوث أي مشكلة، ويستثني نفسه من أي أخطاء. كما أن النرجسي يمتلك قدرة محدودة على التعامل مع النقد، مما يدفعه إلى الدفاع عن نفسه بطرق عدوانية أحيانًا، والأشخاص النرجسيون عادة ما يميلون إلى التكبر والغطرسة، وينظرون إلى الآخرين بتعالٍ. يحبون امتلاك الأشياء الفاخرة كنوع من تأكيد تفوقهم، ولا يتعاملون إلا مع من يرون أنهم يتمتعون بنفس مستواهم من التميز.