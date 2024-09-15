حزب الوفد يستعرض أبرز مشكلات مركز شبين القناطر مع رئيسة المدينة

قام وفد من لجنة حزب الوفد بمركز شبين القناطر بزيارة إلى مجلس مدينة ومركز شبين القناطر، برئاسة طلعت الروبي رئيس اللجنة، وسلامة مطاوع نائب رئيس اللجنة، ومنيرة صالح مديرة مكتب الحزب، وبعض الأعضاء.

الزيارة كانت لتقديم التهنئة للدكتورة سلوى أبو العينين بمناسبة تكليفها برئاسة مدينة ومركز شبين القناطر. وخلال اللقاء، قدم الأستاذ سلامة مطاوع عرضًا لأبرز مشكلات المركز، والتي تضمنت:

1. مشكلة الإشغالات: حيث تشغل المحلات التجارية جزءًا كبيرًا من الشوارع الرئيسية في المدينة. وأوعزت الدكتورة سلوى أبو العينين للأستاذ سعيد لطفي بالتصدي لهذه المشكلة يوميًا لضمان انضباط حركة السير.



2. المرافق الأساسية: عدم توفر خدمات الصرف الصحي والمياه والغاز في بعض المناطق، مثل عزبة الشقري ومنطقة حقل الإرشاد خلف المستشفى الجديدة.



3. تشغيل المباني الحكومية: عدم تشغيل بعض المنشآت الحكومية رغم انتهاء أعمال تطوير "حياة كريمة"، مثل وحدة إطفاء الأحراز ونقطة الإسعاف والسجل المدني.



4. كوبري عبودة: المغلق منذ عام، والذي يربط مركز شبين بمركز مشتول السوق.



5. الموقف متعدد الطوابق: المخطط له في منطقة موقف مسطرد.



6. مركبات التوك توك: ضرورة تقنين أوضاعها وترقيمها من قبل المحافظة لضمان أمن المواطنين.

وقد أكدت الدكتورة سلوى أبو العينين استعدادها للتعاون والعمل على تنفيذ خطة لتجميل وتطوير شوارع المدينة، بدءًا من اليوم.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عيسى رئيس حزب الوفد بالقليوبية على أهمية إدخال قيادات جديدة لزيادة فاعلية الحزب، مشيرًا إلى الخطط الطموحة للنهوض بالحزب تحت إشراف السكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي.