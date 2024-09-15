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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل برغم القانون.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

تبدأ حكايات مسلسل “برغم القانون”، الليلة، التي تعرض ضمن ختام موسم الدراما الصيفي عبر التلفزيون والمنصات الترفيهية.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل برغم القانون 

تعرض حلقات مسلسل “برغم القانون”، يوميًا من الاحد إلى الخميس في الساعة 7 والنصف مساءً والإعادة على ON  دراما في العاشرة مساءً.

 

تأتي أحداث مسلسل برغم القانون خلال 30 حلقة حول ليلة التي يهرب زوجها فجأة \ون سابق إنذار بعد مرور أكثر من 10 سنوات على زواجهما، ومعها طفليها، ويكشف هروبه معلومات خطيرة عن حياته وأعماله.

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، محمد القس، وليد فواز، فرح يوسف، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

 

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