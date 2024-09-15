انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل برغم القانون.. الليلة

تبدأ حكايات مسلسل “برغم القانون”، الليلة، التي تعرض ضمن ختام موسم الدراما الصيفي عبر التلفزيون والمنصات الترفيهية.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل برغم القانون

تعرض حلقات مسلسل “برغم القانون”، يوميًا من الاحد إلى الخميس في الساعة 7 والنصف مساءً والإعادة على ON دراما في العاشرة مساءً.

تأتي أحداث مسلسل برغم القانون خلال 30 حلقة حول ليلة التي يهرب زوجها فجأة \ون سابق إنذار بعد مرور أكثر من 10 سنوات على زواجهما، ومعها طفليها، ويكشف هروبه معلومات خطيرة عن حياته وأعماله.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، محمد القس، وليد فواز، فرح يوسف، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.