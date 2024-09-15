نفوق القطة الأكبر سنًا في العالم

نفقت روزي، القطة التي يُعتقد أنها الأكبر سنًا في العالم، عن عمر يناهز 33 عاماً.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توفيت روزي في رواق منزل مالكتها في نورويتش، بنورفولك في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، وكانت صاحبتها ليلى بريسيت، البالغة من العمر 73 عامًا، بجانبها.

ولدت في عام 1991، وكانت حاملة غير رسمية للقب "أكبر قطة في العالم" حيث أن حاملة اللقب الحالية هي قطة تبلغ من العمر 28 عامًا تدعى فلوسي من كينت، والتي ولدت في عام 1995.

وبلغت روزي 33 عامًا في الأول من يونيو هذا العام وتوفيت عن عمر يعادل 152 عامًا وفقًا للعمر البشري، وعلقت ليلى مالكة القطة روزي والتي تبنتها بينما كانت لاتزال قطة صغيرة: "أفتقدها كثيرًا."

وأضافت مالكة القطة روزي: "لم تكن في حالة جيدة، وفي أحد الأيام، دخلت إلى رواق المنزل، واستلقت على الأرض وتوفيت"، وأضافت: "تجمعنا الكثير من الذكريات الجميلة وأنا سعيدة لأننا قضينا وقتًا ممتعًا معًا."

كانت روزي تحب الأكل والنوم، وغالبًا ما كانت ليلى تجدها نائمة بجوار نافذة المنزل، حيث لم تغادر المنزل قط في سنواتها الأخيرة.

كانت ليلى قد تواصلت مع منظمة إنقاذ القطط في التسعينيات عندما كانت روزي قطة صغيرة، وكانت بحاجة إلى إعادة توطين بعد أن أدركت أسرتها الأولى أن ابنتهم تعاني من الحساسية.

كانت ليلى، الأرملة، قد أنقذت في السابق قطة وكلبًا ضالًا، لذا رحبت بروزي بكل سرور في منزلها.

وعاشت القطة روزي مع ليلى في شقتها في الطابق الأرضي وكانت تتغذى على طعام القطط يوميًا.

وقالت ليلى في وقت سابق: "إنها شخصية رائعة، وتنام روزي بجانب النافذة طوال اليوم، وكما هي العادة، تتناول بعض الطعام وتستخدم صندوق الفضلات.

"وكشفت مالكة روزي: "كنت أضطر في كثير من الأحيان إلى التحقق من أنها لا تزال على قيد الحياة وتتنفس كنت في قلق مستمر عليها."

وبعد نفوق روزي دخلت فلوسي موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهي القطة التي يبلغ عمرها 27 عاماً، ولدت في 29 ديسمبر 1995.

ويعتبر أكبر قط عمراً على الإطلاق هو كريم بوف من أوستن، تكساس، الذي ولد في 3 أغسطس 1967 وعاش حتى 6 أغسطس 2005 - 38 عاماً وثلاثة أيام.