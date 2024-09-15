حلاوة المولد| حضري أقراص الكاجو اللذيذة للمولد النبوي

أقراص الكاجو هي حلوى مميزة تُعد من الحلويات الشهية التي تُحضَّر بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتتميز هذه الحلوى بمذاقها الغني ونكهتها المميزة التي تجذب الجميع، فهي تجمع بين طعم الكاجو الطازج وقوامها المقرمش. إذا كنت ترغب في تحضير هذه الحلوى في المنزل، إليك طريقة سهلة لتحضير أقراص الكاجو بمذاق لذيذ ومميز.

أقراص الكاجو

طريقة عمل أقراص الكاجو للمولد النبوي

المكونات:

- 2 كوب من الكاجو (غير مملح ومحمص)

- 1 كوب من السكر

- 1/2 كوب من الماء

- 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري)

- رشة من الملح (اختياري)

طريقة التحضير:

1. في قدر على نار هادئة، اخلط السكر والماء وعصير الليمون. قلّب المزيج حتى يذوب السكر تمامًا.

2. اترك الخليط يغلي حتى يصل إلى مرحلة التماسك، ويمكن اختبار ذلك بإسقاط قليل من الخليط في كوب ماء بارد، فإذا تشكلت كرة لينة يكون جاهزًا.

3. أضف الكاجو إلى الخليط وقلّب جيدًا حتى يتوزع السكر بشكل متساوي على الكاجو.

4. أضف الفانيليا ورشة الملح إذا رغبت، واستمر في التحريك حتى يتماسك الخليط.

5. قم بصب الخليط على صينية مبطنة بورق زبدة، وافردها بسمك متساوي باستخدام ملعقة مبللة.

6. اترك الخليط يبرد تمامًا ثم قطعه إلى أقراص صغيرة حسب الرغبة.

نصائح:

- تأكد من تقليب الخليط بانتظام لتجنب احتراقه.

- يمكن إضافة نكهات أخرى مثل القرفة أو الهيل لإضافة لمسة إضافية من النكهة.

استمتع بتحضير أقراص الكاجو وشاركها مع عائلتك وأصدقائك بمناسبة المولد النبوي الشريف، لتضيف لمسة من الحلاوة والبهجة إلى الاحتفالات.