ميسي يسجل هدفين في 5 دقائق بمباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين خلال 5 دقائق بمباراة إنتر ميامي و فيلادلفيا يونيون الجارية الآن على ملعب تشيس استاديوم، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وتقدم فريق فيلادلفيا بهدف مبكر في الدقيقة 2 من الشوط الأول بأقدام اللاعب ميكائيل اوهري، قبل أن يتمكن مسي من قلب المباراة لصالح إنتر ميامي ويسجل هدفين خلال 5 دقائق.

وجاء الهدف الأول لفريق إنتر ميامي بالدقيقة 26 بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 لتصبح النتيجة 2-1 لرفقاء ميسي.