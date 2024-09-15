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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ميسي يسجل هدفين في 5 دقائق بمباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا

ميسي
ميسي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين خلال 5 دقائق بمباراة إنتر ميامي و فيلادلفيا يونيون الجارية الآن على ملعب تشيس استاديوم، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

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وتقدم فريق فيلادلفيا بهدف مبكر في الدقيقة 2 من الشوط الأول بأقدام اللاعب ميكائيل اوهري، قبل أن يتمكن مسي من قلب المباراة لصالح إنتر ميامي ويسجل هدفين خلال 5 دقائق.

وجاء الهدف الأول لفريق إنتر ميامي بالدقيقة 26 بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 لتصبح النتيجة 2-1 لرفقاء ميسي.

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