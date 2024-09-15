الغيرة القاتلة.. زوجة تلتمس الخروج من عش الزوجية: بيتجسس على تليفوني

لم تجد "نجلاء" مفرًا أمامه للخلاص من حياتها التعيسة، سوى محكمة الأسرة، آملةً وضع كلمة النهاية على زواجها الذي امتد على مدار سنتين، لم يتكللا سوى بالمعاناة والشقاء، والغيرة القاتلة التي كانت طاغيةً على علاقة زوجية فقدت جميع ملامحها على مر الأيام.

وتقول الزوجة إنها تحملت المرة تلو الأخرى، طباع زوجها الغاضب، الذي اعتاد على الشك في سلوكها، على الرغم من علاقاتها الاجتماعية الضيقة، ولكن كان يصل به الأمر إلى تفتيش هاتفها وتفحص الرسائل والمكالمات الواردة والصادرة منه، وكأنه يشتبه في أمرها.

لتردف بأنها واجهته في أكثر من مناسبة، بضرورة تغيير طباعه، ولكنه كان يتحجج بأن ذلك السلوك، نابع من حبه المفرط لها، وهو ما اضطرها إلى اللجوء لأشقائها الكبار في محاولة للاحتكام إليهم وعلاج الأمر بطريقةٍ ودية دون التطرق إلى الانفصال، ولكن كانت تلك الجلسات بدون أي جدوى، خصوصًا مع استمرار الزوج في شكوكه المتواصلة تجاه زوجته اليائسة.

فتضيف بأن القشة التي تحطمت عليه علاقتهما، كانت حينما رفضت منحه هاتفها، وهنا قام بتوجيه سيل من السباب إليها، وأمام محاولة الدفاع عن نفسها وتهديدها له بطلب الطلاق، تعدى عليها بالضرب المبرح، وهو الأمر الذي أثار في نفسها ضرورة التخلص من زيجتها، لتقرر على الفور التوجه إلى محكمة الأسرة، وكل ما تلتمسه هو الحصول على الحكم بالخلع وإسدال الستار على حياتها الزوجية البائسة.