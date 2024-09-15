الخلافات الشخصية تقود مواطنًا سعوديًا إلى حتفه.. والقصاص من مُنفذ الجريمة

خلافات شخصية كانت كفيلة بأن يلفظ أنفاسه الأخيرة، طعنًا بسكينة الغدر التي أزهقت روحه حتى صعدت إلى بارئها، ولكن القصاص كان حاضرًا ليُهدي روحه شيئًا من الطمأنينة بعدما تم تنفيذه في حق قاتله، جزاءً وفاقًا لما ارتكبته يداه.

الواقعة تجسدت في المملكة العربية السعودية، حينما أقدم "م.ب.ص" على إنهاء حياة "ع.ب.ذ" بعدما بطعنه بأداة حادة، ما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.

لتتمكن أجهزة الأمن في السعودية، من إلقاء القبض على الجاني المذكور، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وبالفعل تم تنفيذ حكم القصاص بحق مُرتكب الواقعة في منطقة الرياض.

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