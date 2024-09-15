الأحد 15 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إصابة عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال شمال غزة

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

أصيب عدد من المواطنين بجروح، الليلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

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وأفاد مراسلنا، بأن الغارة استهدفت منزلا يعود لعائلة سويدان في محيط مستشفى اليمن السعيد بالمخيم، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من  أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,182 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,280 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية دار صلاح شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت دار صلاح، وتمركزت في أحد أحياءها.

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