الساحة الهاشمية بالشرقية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

نظمت نقابة السادة الأشراف بالشرقية والطريقة الهاشمية الأحمدية الصوفية، مساء السبت، احتفالا دينيًا؛ تجسدت فيه الوحدة الوطنية بحضور رجال الدين الاسلامي والمسيحي، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق آمين سر لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف بمجلس النواب.

حضر الاحتفالية نخبة من اساتذة وعلماء جامعة الازهر ووزارة الاوقاف، وقيادات من الأزهر الشريف، وعلماء وقيادات دينية من الدول العربية الاسلامية الشقيقة.

وأقيمت الاحتفالية بمقر الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية؛ مسقط رأس الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر الاسبق عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف.

وتناولت الاحتفالية كلمات من العلماء الحضور عن الإحتفال الأمثل بالمولد النبوي الشريف، وأهمية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الاقوال والافعال؛ لننعم بالفوز بالدنيا والآخرة.