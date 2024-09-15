جامعة الزقازيق: خروج 19 مصابًا في حادث تصادم قطاري الزقازيق

أعلن الدكتور أحمد عناني، عميد كلية طب الزقازيق مستشار وزير التعليم العالى للسياسات الصحية، أن جامعة الزقازيق رفعت درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها كافة، وذلك من خلال فريق عمل من كبار الأطباء والجراحين وفرق التمريض برئاسة الدكتور وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفيات؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وأشار عميد طب الزقازيق، إلى أن عدد المصابين بمستشفيات جامعة الزقازيق بلغ 36 حالة مصابة جراء حادث القطارين، وتم مغادرة 19 حالة منهم المستشفى، وباقى الحالات مستقرة تحت الملاحظة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية، وبلغ عدد الوفيات حالتين اللذين تم حجزهما تحت تصرف النيابة العامة، مؤكدا المتابعة المستمرة لحالات المصابين مع توفير أوجه الرعاية الطبية لهم على أعلى مستوى.

ولفت الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، على توفير كافة سبل الرعاية الطبية الكاملة لمصابي حادث قطاري الزقازيق، حيث اطمأن حول تواجد كل الطاقم الطبى والتمريضى، وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص العزاء إلى أهالي وأسر الضحايا، سائلًا الله أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

يشار إلى أن الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد زارت منذ قليل المصابين المودعين بالمستشفى، واطمأنت على حالتهم الصحية، ووجهت بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.