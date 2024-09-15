أقباط مصر يوزعون حلوى المولد النبوى والشربات بشوارع الإسكندرية

دائما ما يمتاز الشعب المصرى بالأصالة والعراقة والتحضر والتعايش بين مختلف طوائفه، ومشاركة المسلمين إخوانهم الأقباط فى أعيادهم المختلفة، وكذلك مشاركة الأقباط فى الاحتفال بالأعياد الإسلامية، وقام مساء امس السبت اخوة من الاقباط بمشاركة المسلمين فى توزيع حلوى المولد النبوى الشريف على المحتاجين، واخرين يقومون بمشاركة المسلمين فى تجهيز الشربات بالموز وتوزيعه على المواطنين بشوارع الاسكندرية، التى ضربت أروع وأجمل وأمتع الأمثلة فى التعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

رصدت " الوفد " فرحة المسلمين ومشاركة الاقباط لهم للاحتفال بالمولد النبوى

توزيع الشربات بالموز على المارة

قالت جانيت عازر طالبة اننى دائما اشارك زملائى المسلمين فى الاحتفال بالمولد النبوى وتجهيز شربات بالموز" وهو عادة سكندرية مرتبطة بالاحتفال بالمولد النبوي تتواجد في كل شارع وحي بالإسكندرية، منذ طفولتى وانا ووالدتى نشارك الجيران المسلمين لنا بمنطقة باكوس للاحتفال بتوزيع الشربات بالموز على المواطنين بالشارع، ويشاركنا هذا العام زملاءنا بالجامعة، حيث قمنا بتجهيز اكواب الشربات وتوزيعها على المواطنين مع قوالب الثلج نظرا لارتفاع درجات الحرارة للترطيب على المواطنين، مما جعلنى اشعر بسعادة لمشاركتى جيرانى واصدقائى احتفالاتهم .

"مبادرة افرح"

وقال مرقص موريس طالب اول مرة اشارك زملائى فى مبادرة قمنا بها لمساعدة المواطن البسيط لادخال الفرحة عليه، اشتركنا مع بعضنا وقمنا بشراء علب من الحلويات وتقسيمها الى علب صغيرة وتوزيعها على المواطنين البسطاء لادخال الفرحة عليهم ، رغم انها كانت اول مرة لى ولكننى قررت ان تكون بداية لى لاطلاق مبادرة جميلة تسمى الفرحة لانها منحتنى سعادة كبيرة اشعر بها عندما انجح فى ادخل الفرحة لمواطن بسيط ولو بشئ بسيط فهى بمثابة حصولى على مليون جنية ، لذلك بشكر زملائى انهم سمحوا لى بالمشاركة معهم فى هذة الفرحة الكبيرة، التي تعد مثالا رائعا للوحدة الوطنية بين المسلمين والمسحيين داخل مصر.

"مسلم ومسيحى جسد واحد"

وقال كيرلس جمال أنه اعتاد الاحتفال ومشاركة المسلمين في الأعياد والمناسبات الخاصة بهم، قائلا: "مسلم ومسيحي بنمثل جسد واحد وهو روح الوطن يتخلل بعضها البعض" وأضاف: "الأعياد فرصة لتقديم العطاء، وأن ما يحدث يجسد معنى الإنسانية بين أفراد الوطن الواحد، وتسود روح المحبة على المشاعر الإنسانية".

واضاف إنه يحرص على مشاركة جيرانه والأهالي في منطقته الاحتفال بالمولد النبوي، بتوزيع الشربات بالموز والحلوى على المارة، حيث إن عادة أهالي الإسكندرية في المولد النبوي توزيع الشربات بالموز على الجيران والأهل والمارة في الشوارع، لأن الشربات يرمز للفرحة والاحتفال.

واكد أن مشاركة المصريين الاحتفالات الدينية مع بعضهم البعض هي شئ تربينا عليه من طفولتنا حيث يشارك المسلمين المسيحيين أعيادهم، ونشارك نحن أشقائنا المسلمين في رمضان والمولد النبوي والأعياد، مشيرًا إلى أن ذلك شيء أصيل في مصر.