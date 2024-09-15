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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كأس الكونفدرالية الافريقية.. الملعب التونسي يفوز على اتحاد العاصمة الجزائري

الملعب التونسي
الملعب التونسي

حقق فريق الملعب التونسي فوزا غاليا على فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف مقابل لاشىء في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية والتي جمعت الفريقين على ستاد رادس في العاصمة التونسية .

جاءت المباراة قوية بين الفريقين وظل التعادل مسيطرا على نتيجة المباراة حتى نجح ريان الإسماعيلي لاعب فريق الملعب التونسي في تسجيل هدف الفوز قبل نهاية المباراة بخمس دقائق .

وفي مباراة أخرى ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية فاز فريق نهضة بركان المغربي على منافسه دادجي البنيني بهدفين مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الصداقة بمدينة كوتونو عاصمة بنين .

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