السيطرة على حريق داخل مصنع ملابس بكفر الشيخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، من السيطرة على حريق محدود بمصنع ملابس جاهزة بعزبة فهمي التابعة للوحدة المحلية بقرية الكراكات بمركز بيلا، دون إصابات، فيما يجري حصر الخسائر في محتويات المصنع.

تفاصيل الحريق

البداية كانت عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خيري نصار، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بيلا، بورود بلاغا بنشوب حريق محدود بمصنع ملابس جاهزة بعزبة فهمي التابعة للوحدة المحلية بقرية الكراكات بمركز بيلا، ليجري الدفع بسيارة الإطفاء لتتمكن من السيطرة على الحريق.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، إن الحريق كان محدودا ولم يسفر عن إصابات، حيث لم تبلغ الجهات المعنية غرفة العمليات للدفع بسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وكذلك لم يصل إلى مستشفيات محافظة كفر الشيخ، مصابين نتيجة الحريق، وأنه يجرى الآن حصر الخسائر المادية.