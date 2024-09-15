حريق باحد الشقق السكنية بشرق الاسكندرية

شب مساء اليوم السبت حريق هائل فى احد العقارات بمنطقة سيدى بشر بحى المنتزة مما تسبب فى حالة من الدعر والفزع بين السكان الدين فرواء هاربين من العقار بملابس النوم ، وسادت حالة من الكر والفر .

كان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة المنتزة اول يفيد ورد بلاغ لادارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل احد العقارات بشارع الصداقة، منطقة سيدي بشر، بحي أول المنتزة، انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية لمكان الحريق تكثف قوات الحماية المدنية من عمليات الإطفاء ، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانب اخر كانت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، قد سيطرت أمس على حريق اندلع داخل شقتين بعقار في شارع خالد بن الوليد، حيث التهمت النيران إحدى الشقق وانتقلت منها للأعلى.

ورد إلى الأجهزة الأمنية ، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين في عقار بشارع خالد بن الوليد، مما تسبب فى اصابة 5 افراد بحالات اختناق ،وسرعان ما انتقلت قوة أمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث؛ لإجراء المعاينات والفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى سرعة إخماد الحريق قبل امتداده للشقق السكنية والعقارات المجاورة.

وبعد الانتقال والفحص، تبين نشوب حريق في الطابقين الـ11 والـ12، كما أنه امتد إلى الطابق الـ1 ولكن على الفور تم فصل الكهرباء عن العقار، وذلك حتى تم الانتهاء من إخماد النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات.