الأحد 15 سبتمبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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كريمة عوض: أي حدث يؤثر في مصر.. قلب العالم

الإعلامية كريمة
الإعلامية كريمة

أكدت الإعلامية كريمة عوض، أن على مدار الأشهر الماضية توقف برنامج "حديث القاهرة"، إلا أنه لم يتوقف صوت حديث القاهرة داخل مصر وخارجها وصوتها مؤثر ومسموع خارج مصر، حيث إن مصر في قلب العالم وتتأثر وتأثر في الكثير من الدول.

وشددت "عوض"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن مصر تؤثر وتتأثر بكل دول العالم، متابعة: "عايز تعرف اللي بيحصل في الصومال مأثر فينا ولا لا بص على الخريطة.. أي حدث لازم يسمع في مصر لأنها قلب العالم.. تأثير سلبي وفي بعض الأوقات إيجابي".

وأوضحت أن مصر عندما تريد تعمل ولديها دائمًا الرغبة والإرادة، مشددة على أنه بعد النظر على الخريطة نجد العديد من الأحداث المحيطة والتصاعد الكبير في الأحداث التي تتأثر بها الدولة المصرية، من حرب في قطاع غزة على الحدود الشرقية لمصر والاضطرابات في ليبيا بالحدود الغربية وايضًا الحرب في السودان ايضًا.

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