بالصور .. فنانات خطفن الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الفضائيات العربية

في دورته الـ 15

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15 حضورًا مميزًا وضجمًا لعدد كبير من الفنانات اللاتي خطفن الأنظار بإطلالتهن، فكان من أبرز الحضور كل من الفنانات مي عمر وصبا مبارك وعبير صبري، وغادة عبد الرازق وروجينا ووفاء عامر .

مي عمر في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15

وتألقت الفنانة مي عمر بإطلالة سوداء أنيقة وبسيطة حيث ارتدت فستان بدون أكتاف وبتصميم مجسم أبرز قوامها الممشوق أما من الناحية الجمالية لم تتكلف كعادتها في وضع المكياج واكتفت بالألوان النود كما اختارت لخصلات شعرها الأسود الطويل تسريحة بسيطة حيث تركته منسدلًا على كتفيها بإنسيابية ونعومة وهو ما لائم إطلاتها.

صبا مبارك في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15

أما الفنانة صبا مبارك تالقت باطلالة رقيقة باللون الوردي حيث ارتدت فستان طويل ذو تصميم مميز من ناحية الأكمام، وأضفت البساطة والرقي على الإطلالة باختيار مكياج وشعر بسيط حيث اكتفت بوضع أحمر شفاة بنفس لون الفستان مع القليل من البلاشر وأبرزت جمال عينها بوضع الكحل والماسكرا السوداء أما خصلات شعرها البني تركته متطايرا على كتفيها بانسيابة.

عبير صبري في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15

وتالقت الفنانة عبير صبري بفستان عاري الكتفين باللون الازرق واتسم الفستان بقصة غريبة نوعًا ما وهو ما جذب الأنظار اليها، أما من الناحية الجمالية تركت هي الأخرى خصلات شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بانسيابية ونعومة واختارت عدم التكلف في وضع المكياج .

غادة عبد الرازق في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15

وبالطبع كعادتها خطفت الفنانة غادة عبد الرازق الأضواء وعدسات المصورين بإطلالتها حيث تألقت الفنانة البالغة من العمر الـ 54 عام بإطلالة أنيقة ومختلفة حيث ارتدت فستان عاري الكتفين وبأكمام طويلة ويتميز بقصة مجسمة تبرز قوامها الرشيق ، ويتميز الفستان بإكستنشن "منفوش" باللون الأزرق الطاغي على فستانها ذو النقوشات الملونة .

أما من الناحية الجمالية اختارت غادة الظهور بمكياج جرئ نوعًا ما يرتكز على لون أحمر الشفاة ورسمة العيون الجريئة، كما اختارت لخصلات شعرها القصير تسريحة بسيطة تناسب إطلالتها.

وفاء عامر في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15

وتميزت الفنانة وفاء عامر بإطلالتها الأنيقة حيث ارتدت فستان باللون الأسود بتصميم الأوف شولدر ذو لمسة جمالية بإستخدام قماش الستان، أما الناحية الجمالية لم تتكلف في وصع المكياج واكتفت بأحمر شفاة باللون النود مع ابراز عينيها بالماسكرا السوداء واختارت لشعرها الأسود تسريحة الكعكة المرفوعة.

روجينا في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 15

أما الفنانة روجينا كانت متميزة بإختيار لون فستانها حيث اختارت اللون اللافندر الرقيق في تصميم أنيق من قماش الستان وتميز قستانها بوردة كبيرة من نفس اللون على أحد كتفيها ، أما من الناحية الجمالية اختارت روجينا مكياج ملائم لملامحها حيث وضعت الألواد الترابية الهادئة واختارت لشعرها الطويل تسريحة بسيطة للغاية